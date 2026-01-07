İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Romanya Türkiye Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Tamer Atalay ve beraberindeki heyet ile görüştü.
İYİ Parti'den yapılan yazılı açıklamada, Dervişoğlu'nun TBMM'deki makamında Romanya Türkiye Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Tamer Atalay ve beraberindeki heyeti kabul ettiği belirtildi.
Son Dakika › Politika › İYİ Parti'den Romanya Heyetiyle Görüşme - Son Dakika
