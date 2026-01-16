İYİ Parti'den Selimiye Camisi'ndeki Zikir Tepkisi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

İYİ Parti'den Selimiye Camisi'ndeki Zikir Tepkisi

16.01.2026 16:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İYİ Parti Edirne İl Başkanı, Selimiye Camisi'nde zikir yapan tarikat görüntülerine tepki gösterdi.

(EDİRNE) - İYİ Parti Edirne İl Başkanı Hasan Hakan Şahin, Selimiye Camisi'nde zikir yapan bir tarikatın görüntülerinin sosyal medyada yayılmasına tepki gösterdi. Şahin, "Kim bu insanlar, kim bu insanlara izin verdi? Biz kimsenin inancını, inancını nasıl yaşadığını, ibadetini nasıl yaptığını sorgulamıyoruz. Karışmıyoruz da bizler camilerde böyle görüntüleri elbette istemiyoruz" dedi.

Selimiye Camisi'nde zikir yapan bir grup tarikat üyesinin görüntülerinin sosyal medyada yayılmasına İYİ Parti Edirne İl Başkanı Hasan Hakan Şahin'den tepki geldi. Camilerde zikir görüntülerini istemediklerini ifade ederek, Diyanet İşleri Başkanlığı'na sorular yöneltten Şahin, şunları söyledi:

"Bu görüntüler halka açık sosyal medya platformlarından, paylaşılmış görüntüler. Kim bu insanlar, kim bu insanlara izin verdi? Biz kimsenin inancını, inancını nasıl yaşadığını, ibadeti nasıl yaptığını sorgulamıyoruz. Karışmıyoruz da, bizler camiilerde böyle görüntüleri elbette istemiyoruz. Bunları kabul etmemiz de mümkün değil. Camilerde namaz kılınır. Kuran tilaveti, vaaz, mevlit ve diyanet onaylı etkinlikler olur. Mevlit okutmak için bile resmi yazılar yazılır. İzinler alınır. Bu insanların sosyal medya hesaplarında birden fazla video var. Demek ki birden çok kez girmişler buraya. Videolar çekilmiş, mimberlere çıkılmış. Cami imamı, müftülük ya da Diyanet'in bir izni var mı? Tarikat gibi toplanıp yüksek sesle zikir, mevzuata uygun mu? Diyanet'in böyle bir mevzuatı var mı? 'Biz tarikatız' diyerek camide toplu faaliyet hakları var mı, bu insanların? Böylesi önemli ve şu anda tadilatta olan camiye elini, kolunu sallayan herkes girebilir mi? Selimiye Camisi'nde içeriğine bakılmaksızın her türlü organizasyona, eyleme izin veriliyor mu? Yoksa bu idari bir boşluk veya göz yumma mı?"

Kaynak: ANKA

İYİ Parti, Edirne, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel İYİ Parti'den Selimiye Camisi'ndeki Zikir Tepkisi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kan donduran cinayette sır perdesi kalktı Katil arkadaşı çıktı Kan donduran cinayette sır perdesi kalktı! Katil arkadaşı çıktı
Asamoah Gyan’dan Osimhen için çarpıcı transfer sözleri Asamoah Gyan'dan Osimhen için çarpıcı transfer sözleri
Vicdansız adamın yaban tavşanına yaptıklarına tepki yağdı Vicdansız adamın yaban tavşanına yaptıklarına tepki yağdı
Oyuna girdi, 2 dakika sonra gol attı Konyaspor, Bodrum FK engelini yeni transferiyle aştı Oyuna girdi, 2 dakika sonra gol attı! Konyaspor, Bodrum FK engelini yeni transferiyle aştı
Beşiktaş’ta Abraham için tarihi takas teklifi Beşiktaş'ta Abraham için tarihi takas teklifi
Hollanda’nın Utrecht kentinde meydana gelen patlama yangına yol açtı Hollanda'nın Utrecht kentinde meydana gelen patlama yangına yol açtı

17:35
Süper Lig devinin yaptığı anlaşma Amedspor taraftarlarını kızdırdı
Süper Lig devinin yaptığı anlaşma Amedspor taraftarlarını kızdırdı
17:28
MHP’li başkanın emekliler için sarf ettiği sözler Bahçeli’yi kızdıracak
MHP'li başkanın emekliler için sarf ettiği sözler Bahçeli'yi kızdıracak
17:05
CHP lideri Özel’den emeklileri heyecanlandıran sözler: Haftaya çok güzel bir şey olacak
CHP lideri Özel'den emeklileri heyecanlandıran sözler: Haftaya çok güzel bir şey olacak
16:52
Polis eşi tarafından darbedildiği iddiasıyla şikayetçi oldu
Polis eşi tarafından darbedildiği iddiasıyla şikayetçi oldu
16:39
AK Parti İl Başkanı Özdemir: İBB, mezarlıkları imara açtı
AK Parti İl Başkanı Özdemir: İBB, mezarlıkları imara açtı
16:28
Oyuncu Ufuk Özkan’ın kardeşi üzücü haberi verdi
Oyuncu Ufuk Özkan'ın kardeşi üzücü haberi verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2026 17:54:01. #7.11#
SON DAKİKA: İYİ Parti'den Selimiye Camisi'ndeki Zikir Tepkisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.