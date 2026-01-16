İYİ Parti'den Selimiye Camisi'ndeki Zikir Tepkisi

(EDİRNE) - İYİ Parti Edirne İl Başkanı Hasan Hakan Şahin, Selimiye Camisi'nde zikir yapan bir tarikatın görüntülerinin sosyal medyada yayılmasına tepki gösterdi. Şahin, "Kim bu insanlar, kim bu insanlara izin verdi? Biz kimsenin inancını, inancını nasıl yaşadığını, ibadetini nasıl yaptığını sorgulamıyoruz. Karışmıyoruz da bizler camilerde böyle görüntüleri elbette istemiyoruz" dedi.

Selimiye Camisi'nde zikir yapan bir grup tarikat üyesinin görüntülerinin sosyal medyada yayılmasına İYİ Parti Edirne İl Başkanı Hasan Hakan Şahin'den tepki geldi. Camilerde zikir görüntülerini istemediklerini ifade ederek, Diyanet İşleri Başkanlığı'na sorular yöneltten Şahin, şunları söyledi:

"Bu görüntüler halka açık sosyal medya platformlarından, paylaşılmış görüntüler. Kim bu insanlar, kim bu insanlara izin verdi? Biz kimsenin inancını, inancını nasıl yaşadığını, ibadeti nasıl yaptığını sorgulamıyoruz. Karışmıyoruz da, bizler camiilerde böyle görüntüleri elbette istemiyoruz. Bunları kabul etmemiz de mümkün değil. Camilerde namaz kılınır. Kuran tilaveti, vaaz, mevlit ve diyanet onaylı etkinlikler olur. Mevlit okutmak için bile resmi yazılar yazılır. İzinler alınır. Bu insanların sosyal medya hesaplarında birden fazla video var. Demek ki birden çok kez girmişler buraya. Videolar çekilmiş, mimberlere çıkılmış. Cami imamı, müftülük ya da Diyanet'in bir izni var mı? Tarikat gibi toplanıp yüksek sesle zikir, mevzuata uygun mu? Diyanet'in böyle bir mevzuatı var mı? 'Biz tarikatız' diyerek camide toplu faaliyet hakları var mı, bu insanların? Böylesi önemli ve şu anda tadilatta olan camiye elini, kolunu sallayan herkes girebilir mi? Selimiye Camisi'nde içeriğine bakılmaksızın her türlü organizasyona, eyleme izin veriliyor mu? Yoksa bu idari bir boşluk veya göz yumma mı?"