İYİ Parti'den Suriye ve Ekonomi Vurgusu

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Buğra Kavuncu, " Suriye'nin huzuru, istikrarı, bütünlüğü bizim için önemli. Yanı başımızda terör örgütlerinin cirit attığı ve palazlandığı bir coğrafyayı elbette istemiyor ve arzu etmiyoruz." dedi.

İYİ Parti Başkanlık Divanı, Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu başkanlığında toplandı.

Parti Genel Merkezi'nde toplantının gündemine ilişkin basın toplantısı düzenleyen Kavuncu, Berat Kandili'ni kutladı.

Kavuncu, toplantıda ekonomi, hayat pahalılığı ve geçim sıkıntısı konularını görüştüklerini aktardı.

Hükümeti ekonomi politikaları üzerinden eleştiren Kavuncu, "Milletimiz açlık sınırında hayatta kalma mücadelesi verirken, iktidarın, halktan ve gerçeklerden tamamen kopmuş durumda olduğunu görüyoruz." ifadesini kullandı.

"Belgeler ortaya saçıldıkça küresel sapkın ağ da deşifre olmaya devam ediyor"

Kavuncu, ABD'de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı kurma suçlamasıyla tutuklu yargılanırken hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein'a ilişkin yeni belgelerin açıklandığını anımsattı.

Belgelerin içerisinde çok korkunç iddiaların bulunduğunu ifade eden Buğra Kavuncu "Belgeler ortaya saçıldıkça büyük bir küresel sapkın ağ da deşifre olmaya devam ediyor." değerlendirmesini yaptı.

"Suriye konusundaki tehlikelere hep dikkat çektik"

Başkanlık Divanı'nda Suriye'de yaşanan gelişmeleri de masaya yatırdıklarını aktaran İYİ Parti Sözcüsü Kavuncu, partisinin Suriye'de yaşananları çok yakından takip ettiğini bildirdi.

Kavuncu, Türkiye'nin istikrarlı ve güvenli bir komşusunun olmasının önemine işaret ederek, "Suriye'nin huzuru, istikrarı, bütünlüğü bizim için önemli. Yanı başımızda terör örgütlerinin cirit attığı ve palazlandığı bir coğrafyayı elbette istemiyor ve arzu etmiyoruz. Suriye konusundaki tehlikelere hep dikkat çektik. 'SDG silah bırakmadığı sürece PKK'nın silah bırakmadığını iddia etmek saflıktır.' dedik. Aslında bunu net olarak YPG olarak ifade etmek lazım. YPG denilen yapı, tamamen PKK'nın tahakkümündedir. PKK lider kadrosunun talimatlarıyla yönetilmektedir." diye konuştu.

Suriye'deki süreci Ankara merkezli bakış açısıyla takip ettiklerini dile getiren Kavuncu, şu ifadeleri kullandı:

"İYİ Parti olarak, Türkiye'nin tarihi, kültürel ve milli kırmızı çizgisi olan Suriye Türkmenlerinin durumunu yakından takip ediyor, yeni yeni Suriye hükümeti döneminde, Türkmenlerin hak ve hukukları korunmakta mıdır, bunu da açıkça buradan soruyoruz. Madem bir dediğinizi iki etmeyen bir Suriye hükümeti olduğunu söylüyorsunuz, o zaman Suriye Türkmenlerinin temsilleri, eşit vatandaşlık hakları için de çaba sarf edin. Ne mutlu ki terörist unsurlardan temizlenen Süleyman Şah Türbesi'ni eski haline dönüştürün."