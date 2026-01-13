İYİ Parti Emeklileri Dinledi

(ANKARA) - Birleşik Emekliler Sendikası, TBMM'de İYİ Parti grubunu ziyaret etti. İYİ Parti Grup Başkanvekili Buğra Kavuncu, "Milletvekillerimizin de katıldığı toplantıda emeklilerimizin sorunlarını, taleplerini ve önerilerini dinledik. Bütün emeklilerimizin haklarını her platformda savunmaya devam edeceğiz" dedi.

Birleşik Emekliler Sendikası, TBMM'de İYİ Parti grubunu ziyaret etti. Kavuncu, ziyarete ilişkin sosyal medya hesaplarından şu açıklamayı yaptı:

"Birleşik Emekliler Sendikası'nı İYİ Parti Grubu olarak TBMM'de ağırladık. Milletvekillerimizin de katıldığı toplantıda emeklilerimizin sorunlarını, taleplerini ve önerilerini dinledik. Bütün emeklilerimizin haklarını her platformda savunmaya devam edeceğiz."