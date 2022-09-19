Bahadır Erdem: Altılı Masa Birlik ve Beraberliğini Bozmaz. Altılı Masa Devrilmez - Son Dakika
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Bahadır Erdem: Altılı Masa Birlik ve Beraberliğini Bozmaz. Altılı Masa Devrilmez

19.09.2022 13:09

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem, “Altılı Masa, birlik ve beraberliğini bozmaz. Altılı Masa devrilmez. Altılı Masa, 6 farklı parti. Tabii ki farklı fikirleri olabilir, tabii ki farklı geçmişleri olabilir, anlayışları olabilir ama birçok önemli ortak paydaları var” dedi.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem, "Altılı Masa, birlik ve beraberliğini bozmaz. Altılı Masa devrilmez. Altılı Masa, 6 farklı parti. Tabii ki farklı fikirleri olabilir, tabii ki farklı geçmişleri olabilir, anlayışları olabilir ama birçok önemli ortak paydaları var" dedi.

Bahadır Erdem, bugün Halk TV'de yayınlanan İsmail Küçükkaya ile Yeni Bir Sabah programına katıldı. Bahadır Erdem, İsmail Küçükkaya'nın "Altılı masa ne yapar, ne yapmaz" sorusuna şu yanıtı verdi:

"ALTILI MASA BİRLİK VE BERABERLİĞİNİ BOZMAZ. ALTILI MASA DEVRİLMEZ"

"Altılı Masa ne yapmaz? Altılı Masa, birlik ve beraberliğini bozmaz. Altılı Masa devrilmez. Altılı Masa, 6 farklı parti. Tabii ki farklı fikirleri olabilir, tabii ki farklı geçmişleri olabilir, anlayışları olabilir ama birçok önemli ortak paydaları var. Türkiye'nin aydınlık, hukuka uygun, demokratik geleceği ve Türkiye'nin yeniden güçlü bir parlamenter sisteme geçmesi... Bu ortak hedefi Altılı Masa'nın hiçbir lideri heba etmez. Dolayısıyla bu Altılı Masa'da çıkar değil Türkiye önemli. Sayın Meral Akşener ne diyor? 'Ben bir fedakarlıkta bulundum' diyor. Kim istemez Cumhurbaşkanlığı'nı? Ama önemli olan nedir? Önemli olan seçimi kazanmaktır.

"ALTILI MASA'NIN TEK ADAYI, CUMHURİYET'İN 13. CUMHURBAŞKANI OLACAK"

20 yıllık iktidar, çok uzun bir iktidar. AKP, kendini devlet sayıyor. AKP devlet değildir, iktidarlar geldikleri gibi giderler. Nitekim önümüzdeki seçimde Altılı Masa'nın aklıyla, Altılı Masa'nın milleti öne alan düşünce mantığıyla AKP iktidarı seçimde yenilecek ve tek adayla gidilmesini Sayın Meral Akşener ısrarla söylüyor. Ben de hem bir vatandaş hem bir hukuk hocası ve siyasetçi olarak çok önemli olduğunu düşünüyorum, ortak adayla gidilmesinin. Çünkü bu, millete güven veriyor, muhalefet seçmenine güven veriyor. Korkmasın muhalefet seçmeni, korkmasın. Onları sükutu hayale uğratmayacak Altılı Masa. ve Altılı Masa'nın tek adayı, Cumhuriyet'in 13. Cumhurbaşkanı olacak. Bundan da kimsenin şüphesi olmasın. Seçimleri de kazanacağız ve kazanacak bir aday ile seçimlere gideceğiz ve inşallah Türkiye'ye yeniden umudu, ümidi, eşitliği, barışı, mutluluğu getireceğiz."

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Kaynak: ANKA

İsmail Küçükkaya, Bahadır Erdem, İYİ Parti, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bahadır Erdem: Altılı Masa Birlik ve Beraberliğini Bozmaz. Altılı Masa Devrilmez - Son Dakika

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