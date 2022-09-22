Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), merakla beklenen faiz kararını açıkladı. Eylül ayı toplantısını yapan Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, faizi 100 baz puan indirerek yüzde 12'ye çekti. Merkez Bankası geçen ay gerçekleştirilen toplantıda yılın ilk faiz değişikliğini yapmıştı. Banka, politika faizini 100 baz puanlık indirimle yüzde 14'ten yüzde 13'e çekmişti.
Alınan karar sonrası İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, bugün Merkez Bankası'nın faizi yüzde 12'ye indirmesine tepki gösterdi.
Meral Akşener'in sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle: "Açıklanan bu faiz kararı; artık ekonomi biliminin değil, psikoloji biliminin tartışma konusudur. Devlet, bilimle inatlaşarak yönetilmez. Devlet yönetmek rasyonellik ister!"
Son Dakika › Güncel › İYİ Parti lideri Akşener, Merkez Bankası'nın faiz indirimini eleştirdi: Artık psikoloji biliminin tartışma konusudur - Son Dakika