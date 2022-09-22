İYİ Parti lideri Akşener, Merkez Bankası'nın faiz indirimini eleştirdi: Artık psikoloji biliminin tartışma konusudur - Son Dakika
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İYİ Parti lideri Akşener, Merkez Bankası'nın faiz indirimini eleştirdi: Artık psikoloji biliminin tartışma konusudur

22.09.2022 19:17

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faizi 100 baz puan indirerek yüzde 12'ye çekme kararına tepki gösteren İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Açıklanan bu faiz kararı artık ekonomi biliminin değil, psikoloji biliminin tartışma konusudur. Devlet, bilimle inatlaşarak yönetilmez. Devlet yönetmek rasyonellik ister" ifadelerini kullandı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), merakla beklenen faiz kararını açıkladı. Eylül ayı toplantısını yapan Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, faizi 100 baz puan indirerek yüzde 12'ye çekti. Merkez Bankası geçen ay gerçekleştirilen toplantıda yılın ilk faiz değişikliğini yapmıştı. Banka, politika faizini 100 baz puanlık indirimle yüzde 14'ten yüzde 13'e çekmişti.

"ARTIK EKONOMİ DEĞİL, PSİKOLOJİ BİLİMİN TARTIŞMA KONUSU"

Alınan karar sonrası İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, bugün Merkez Bankası'nın faizi yüzde 12'ye indirmesine tepki gösterdi.

Meral Akşener'in sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle: "Açıklanan bu faiz kararı; artık ekonomi biliminin değil, psikoloji biliminin tartışma konusudur. Devlet, bilimle inatlaşarak yönetilmez. Devlet yönetmek rasyonellik ister!"

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Kaynak: ANKA

Meral Akşener, İYİ Parti, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İYİ Parti lideri Akşener, Merkez Bankası'nın faiz indirimini eleştirdi: Artık psikoloji biliminin tartışma konusudur - Son Dakika

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