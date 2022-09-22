Meral Akşener 'in sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle: "Açıklanan bu faiz kararı; artık ekonomi biliminin değil, psikoloji biliminin tartışma konusudur. Devlet, bilimle inatlaşarak yönetilmez. Devlet yönetmek rasyonellik ister!"

Kaynak: ANKA

Meral Akşener, İYİ Parti, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İYİ Parti lideri Akşener, Merkez Bankası'nın faiz indirimini eleştirdi: Artık psikoloji biliminin tartışma konusudur - Son Dakika

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