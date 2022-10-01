Akşener: Donetsk, Lugansk, Kherson ve Zaporozhye Referandumları ile Egemenlik Hakkına Saygı İlkesi İhlal Edilmiştir. - Son Dakika
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Akşener: Donetsk, Lugansk, Kherson ve Zaporozhye Referandumları ile Egemenlik Hakkına Saygı İlkesi İhlal Edilmiştir.

01.10.2022 00:26
Akşener: Donetsk, Lugansk, Kherson ve Zaporozhye Referandumları ile Egemenlik Hakkına Saygı İlkesi İhlal Edilmiştir.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “Donetsk, Lugansk, Kherson ve Zaporozhye referandumları ile uluslararası hukukun temelini oluşturan egemenlik hakkına saygı ilkesi açıkça ihlal edilmiştir. Putin’in bu tavrı, artık sadece Ukrayna’nın değil bölge ülkelerinin de güvenliği ve toprak bütünlüğü için bir tehdittir” dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, " Donetsk, Lugansk, Kherson ve Zaporozhye referandumları ile uluslararası hukukun temelini oluşturan egemenlik hakkına saygı ilkesi açıkça ihlal edilmiştir. Putin'in bu tavrı, artık sadece Ukrayna'nın değil bölge ülkelerinin de güvenliği ve toprak bütünlüğü için bir tehdittir" dedi.

Meral Akşener, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamadı, Rusya'nın Ukrayna'ya bağlı Donetsk, Lugansk, Kherson ve Zaporozhye bölgelerini ilhak etmesini değerlendirdi. Akşener'in açıklaması şöyle:

"Donetsk, Lugansk, Kherson ve Zaporozhye referandumları ile uluslararası hukukun temelini oluşturan egemenlik hakkına saygı ilkesi açıkça ihlal edilmiştir. Putin'in bu tavrı, artık sadece Ukrayna'nın değil bölge ülkelerinin de güvenliği ve toprak bütünlüğü için bir tehdittir.

"SOPALI REFERANDUMLAR, PUTİN'İN HAYAL DÜNYASINA AİTTİR"

Uluslararası normları istismar ederek yürütülen etnik yayılmacı bir ajanda ile hiçbir ülke ne demokratik ne de müreffeh olamaz. Bu ajandaya hizmet eden sopalı referandumlar da aynı Kırım'da olduğu gibi hükümsüzdür ve Putin'in hayal dünyasına aittir.

"PUTİN, ÇARLIK RÜYALARININ PEŞİNDE"

Maalesef Putin, çarlık rüyalarının peşinde hem kendi vatandaşlarını hem de Ukraynalıları göçe zorlayıp binlerce insanı ülkelerini terk etmek zorunda bıraktı. Sırf bu gerçek bile Türkiye'nin istikbalini otokraside görenler için ibretlik bir ders niteliğinde.

"SULTANCIL VE ARKAİK REJİMLERİ ÜLKEMİZE MODEL OLARAK DAYATANLARIN KARŞISINDA KARARLILIKLA DURMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Elbette bizler, sultancıl ve arkaik rejimleri ülkemize model olarak dayatanların karşısında kararlılıkla durmaya devam edeceğiz. Her daim Cumhuriyet'imizin değerlerini, egemenlik ilkesine saygıya dayalı kurucu anlayışını ve barışı önceleyen perspektifini hatırlatacağız.

"DÜNYAYI SURİYELİLEŞTİRMEK İSTEYENLERİN KARŞISINDA KARARLILIKLA DURMAK BİZLER İÇİN TARİHSEL BİR VAZİFEDİR"

Dünyayı Suriyelileştirmek isteyenlerin karşısında kararlılıkla durmak, bizler için tarihsel bir vazifedir. Çünkü Türkiye'nin tartışılmaz yeri, vatandaşlarının huzur ve refah içinde yaşadığı medeni milletler ailesidir. Türk Milleti de bu ailenin asil bir üyesi ve banisidir."

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Kaynak: ANKA

Togo Cumhuriyeti, Vladimir Putin, Zaporozhye, Kherson, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Akşener: Donetsk, Lugansk, Kherson ve Zaporozhye Referandumları ile Egemenlik Hakkına Saygı İlkesi İhlal Edilmiştir. - Son Dakika

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SON DAKİKA: Akşener: Donetsk, Lugansk, Kherson ve Zaporozhye Referandumları ile Egemenlik Hakkına Saygı İlkesi İhlal Edilmiştir. - Son Dakika
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