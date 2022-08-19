İYİ Parti lideri Akşener'den Bakan Soylu'ya yanıt: Öyle bir imzam varsa tut ensemden götür

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, saat 16.00'da Güngören Tozkoparan Mahallesi'ndeki Barış Parkı'na geldi. Meral Akşener'i Tozkoparan ve Mehmet Nesih Özmen Mahalleleri Kültür ve Dayanışma Derneği(TOZDER) üyeleri karşıladı. Akşener burada, TOZDER üyeleri ve mahallelilerin 'Kentsel Dönüşüm' sorunlarını dinledi. Ardından parkta mahalleliye hitap etti.

"BAKANLIK KOLTUĞUNDA OTURANLAR DEDİKODU YAPAMAZ"

Meral Akşener konuşmasında, "Devlet yönetmek ciddi bir iştir. Cumhurbaşkanlığı makamı herkesin Cumhurbaşkanı olmakla yükümlü bir makamdır. 3 bakanlık vardır ki, ciddiyet timsali olmalıdır. Birisi İçişleri Bakanlığı, biri Milli Savunma Bakanlığı diğeri de Adalet Bakanlığı. Bu bakanlıklarda bakanlık koltuğunda bulunan insanlar dedikodu yapamaz, iftira atamaz" dedi.

"BÖYLE BİR İMZAM VARSA TUT ENSEMDEN GÖTÜR"

Bakan Soylu'nun Kandil'le anayasa imzaladılar şeklindeki sözlerine da yanıt veren Akşener, " İçişleri Bakanı çıktı, Sayın Temel Karamollaoğlu ile benim Kandil ile evrak imzaladığımı anlattı. Bizim dokunulmazlığımız yok. Ben Kandil gibi bir grupla ayrılıkçı, silahlı terör örgütünün mensuplarıyla böyle bir evrak imzaladıysam tut ensemden gereğimi yap. Sayın İçişleri Bakanı tweet dizisi attı, öznesi bendim" ifadelerini kullandı.