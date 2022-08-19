İYİ Parti lideri Akşener'den Bakan Soylu'ya yanıt: Öyle bir imzam varsa tut ensemden götür - Son Dakika
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İYİ Parti lideri Akşener'den Bakan Soylu'ya yanıt: Öyle bir imzam varsa tut ensemden götür

19.08.2022 17:54

İYİ Parti lideri Akşener, Güngören Tozkoparan Mahallesi'nde esnaf ziyaretinde bulundu. Burada yaptığı konuşmada İçişleri Bakanı Soylu'nun kendisi hakkındaki "Silahlı terör örgütünün mensuplarıyla anlaşma imzaladılar" sözlerine cevap veren Akşener, "Böyle bir evrak imzaladıysam tut ensemden gereğimi yap" ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, saat 16.00'da Güngören Tozkoparan Mahallesi'ndeki Barış Parkı'na geldi. Meral Akşener'i Tozkoparan ve Mehmet Nesih Özmen Mahalleleri Kültür ve Dayanışma Derneği(TOZDER) üyeleri karşıladı. Akşener burada, TOZDER üyeleri ve mahallelilerin 'Kentsel Dönüşüm' sorunlarını dinledi. Ardından parkta mahalleliye hitap etti.

İYİ Partili lideri Akşener'den Soylu'ya: Öyle bir imzam varsa tut ensemden götür

"BAKANLIK KOLTUĞUNDA OTURANLAR DEDİKODU YAPAMAZ"

Meral Akşener konuşmasında, "Devlet yönetmek ciddi bir iştir. Cumhurbaşkanlığı makamı herkesin Cumhurbaşkanı olmakla yükümlü bir makamdır. 3 bakanlık vardır ki, ciddiyet timsali olmalıdır. Birisi İçişleri Bakanlığı, biri Milli Savunma Bakanlığı diğeri de Adalet Bakanlığı. Bu bakanlıklarda bakanlık koltuğunda bulunan insanlar dedikodu yapamaz, iftira atamaz" dedi.

İYİ Partili lideri Akşener'den Soylu'ya: Öyle bir imzam varsa tut ensemden götür

"BÖYLE BİR İMZAM VARSA TUT ENSEMDEN GÖTÜR"

Bakan Soylu'nun Kandil'le anayasa imzaladılar şeklindeki sözlerine da yanıt veren Akşener, " İçişleri Bakanı çıktı, Sayın Temel Karamollaoğlu ile benim Kandil ile evrak imzaladığımı anlattı. Bizim dokunulmazlığımız yok. Ben Kandil gibi bir grupla ayrılıkçı, silahlı terör örgütünün mensuplarıyla böyle bir evrak imzaladıysam tut ensemden gereğimi yap. Sayın İçişleri Bakanı tweet dizisi attı, öznesi bendim" ifadelerini kullandı.

İYİ Partili lideri Akşener'den Soylu'ya: Öyle bir imzam varsa tut ensemden götür
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MERAL AKŞENER ZEYTİNBURNU'NDA ESNAFI ZİYARET ETTİ MERAL AKŞENER ZEYTİNBURNU'NDA ESNAFI ZİYARET ETTİ Akşener'in Tozkoparan'da Dinlediği Yurttaş: 'Haktan, Hukuktan, Adaletten Bahseden Cumhurbaşkanına Sormak İstiyorum; Evimden Dışarı Atılıyorsam Ülke... Akşener'in Tozkoparan'da Dinlediği Yurttaş: 'Haktan, Hukuktan, Adaletten Bahseden Cumhurbaşkanına Sormak İstiyorum; Evimden Dışarı Atılıyorsam Ülke...
Kaynak: DHA

Meral Akşener, Tozkoparan, İYİ Parti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İYİ Parti lideri Akşener'den Bakan Soylu'ya yanıt: Öyle bir imzam varsa tut ensemden götür - Son Dakika

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SON DAKİKA: İYİ Parti lideri Akşener'den Bakan Soylu'ya yanıt: Öyle bir imzam varsa tut ensemden götür - Son Dakika
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