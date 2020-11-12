İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "HDP ve İYİ Parti'nin ortak anayasa taslağı hazırladı" iddialara Bilecik'te cevap verdi - Son Dakika

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "HDP ve İYİ Parti'nin ortak anayasa taslağı hazırladı" iddialara Bilecik'te cevap verdi

12.11.2020 23:41

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "HDP ve İYİ Parti'nin ortak anayasa taslağı hazırladı" iddialara Bilecik'te cevap verdi İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener; " HDP ile ne CHP ile ne Saadet Partisi ile herhangi bir anayasa çalışması yapmadım.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "HDP ve İYİ Parti'nin ortak anayasa taslağı hazırladı" iddialara Bilecik'te cevap verdi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener;

" HDP ile ne CHP ile ne Saadet Partisi ile herhangi bir anayasa çalışması yapmadım. Nokta"

"Şimdi bir cümlenin içinde hem AK Parti hem HDP geçtiği zaman, hakikaten akıl sağlığına dikkat etmek lazım"

Meral Akşener'in gözlerini dolduran türkü

BİLECİK - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İYİ Parti Milletvekili Ümit Özdağ'ın "HDP ve İYİ Parti'nin ortak anayasa taslağı hazırladı" sözüne, "Ben tek bir şey söyleyeyim, biz ne HDP ile ne CHP ile ne Saadet Partisi ile herhangi bir anayasa çalışması yapmadım. Nokta" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Bilecik ziyaretlerin ilk ayağında Bozüyük ilçesinde esnafları gezdi. Burada esnafın sorunlarını dinleyen Akşener, ardından Bilecik'e geçti. Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin'i makamında ziyaret eden Akşener, Başkan Şahin'den, Bilecik hakkında bilgi aldı.

"Ben tek bir şey söyleyeyim, biz ne HDP ile ne CHP ile ne Saadet Partisi ile herhangi bir anayasa çalışması yapmadım"

Belediye çıkışı basın mensuplarının Milletvekili Ümit Özdağ'ın "HDP ve İYİ Parti'nin ortak anayasa taslağı hazırladığı" sözü hakkında bir açıklama yapan Akşener, "Ben tek bir şey söyleyeyim, biz ne HDP ile ne CHP ile ne Saadet Partisi ile herhangi bir anayasa çalışması yapmadık. Nokta. Tekrar söyleyeyim, hiçbir arkadaşım bilgim içinde ya da dışında, bu kadar geniş söylüyorum, genel başkan olarak, buna sadece HDP değil, CHP, Saadet Partisi, başka var mıydı hatırlamıyorum, bir anayasa çalışması yapmadık. Ama daha ilginç bir şey vardı dün, AK Parti ile de Anayasa çalışması yapıyormuşuz. Yani bir tarafta HDP'yle yapıyoruz, bir tarafta da AK Parti ile yapıyormuşuz. Dolayısıyla AK Parti ile de oturup bir Anayasa çalışması yapmadık" dedi.

" Şimdi bir cümlenin içinde hem AK Parti hem HDP geçtiği zaman, hakikaten akıl sağlığına dikkat etmek lazım"

Akşener, açıklamasının devamında, "Şimdi bir cümlenin içinde hem AK Parti hem HDP geçtiği zaman, hakikaten akıl sağlığına dikkat etmek lazım. Sayın Ömer Çelik, bu konuda AK Parti adına bir açıklama yaptı. İYİ Parti Genel Başkanı olarak söylüyorum, hiçbir siyasi oluşum, platform, şahıs, partiyle herhangi bir anayasa çalışmamız yoktur, nokta" dedi.

Meral Akşener'in gözlerini dolduran türkü

Buradan esnaf ziyareti çıkan Akşener, bir halı mağazasında kendisi gibi Balkan göçmeni 79 yaşındaki Yaşar Aslım ile birlikte Atatürk'ün de sevdiği Selanik türküsü olan 'Çalın Davulları' söylediler. Bu esnada ikilinin gözleri doldu.

Öte yandan esnaf ziyaretin sırasında minik bir kız çocuğunun "Meral abla" diyerek bağırmasını duyan Akşener, çocuğa oyuncak vererek, hatıra fotoğrafı çektirdi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, HDP ve İYİ Parti'nin ortak anayasa taslağı hazırladı iddialara Bilecik'te cevap verdi
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, HDP ve İYİ Parti'nin ortak anayasa taslağı hazırladı iddialara Bilecik'te cevap verdi
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, HDP ve İYİ Parti'nin ortak anayasa taslağı hazırladı iddialara Bilecik'te cevap verdi
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, HDP ve İYİ Parti'nin ortak anayasa taslağı hazırladı iddialara Bilecik'te cevap verdi

Meral Akşener, İYİ Parti, Bilecik, Anayasa, Politika, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Politika İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 'HDP ve İYİ Parti'nin ortak anayasa taslağı hazırladı' iddialara Bilecik'te cevap verdi - Son Dakika


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