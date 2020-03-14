İYİ Parti Genel Merkezi koronavirüse karşı ilaçlandı - Son Dakika
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İYİ Parti Genel Merkezi koronavirüse karşı ilaçlandı

6 saat önce

İYİ Parti Genel Merkezi'nde koronavirüs önlemleri kapsamında dezenfeksiyon yapıldı.

İYİ Parti Genel Merkezi koronavirüse karşı ilaçlandı, System.String[]

İYİ Parti Genel Merkezi'nde koronavirüs önlemleri kapsamında dezenfeksiyon yapıldı.

Türkiye'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının görülmesinin ardından partide tedbirler artırıldı.

Bu kapsamda, İYİ Parti Genel Başkan Meral Akşener ve yardımcılarının odaları, personelin çalışma alanı ile genel giriş ve kullanım alanlarında dezenfeksiyon yapıldı.

Daha önce de partide birçok noktaya alkol bazlı sıvı el dezenfekte aparatı yerleştirilmiş, uygun alanlara, Sağlık Bakanlığınca enfeksiyonla mücadelede el hijyenine önem verilmesine yönelik hazırlanan uyarı afişleri asılmıştı.

Meral Akşener, İYİ Parti, Türkiye, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 03:56 Kaynak: AA
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