İYİ Parti heyeti, Van'da deprem ve çığda yaralananları ziyaret etti - Son Dakika

İYİ Parti Siyasi İşler Başkanı Salim Ensarioğlu ve bazı milletvekilleri, Van'ın Başkale ilçesinde meydana gelen deprem ve Bahçesaray'daki çığda yaralananları ziyaret ederek geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Ensarioğlu, beraberinde İYİ Parti milletvekilleri İbrahim Halil Oral, Naci Cinisli, Dursun Ataş ve Van İl Başkanı Selim Özgökçe ile Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki yaralıları ziyaret etti.

Ensarioğlu ve beraberindekiler, deprem ve çığda yaralananların sağlık durumları hakkında hastane yetkililerinden bilgi aldı.

Ziyaretin ardından İYİ Parti Van İl Başkanlığına geçen Ensarioğlu, burada yaptığı açıklamada, bölgenin deprem ve çığ bölgesi olduğuna değinerek olası tehlikeler için önlem alınması gerektiğini söyledi.