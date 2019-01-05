Son Dakika Haberleri: İyi Parti Nevşehir'de 3 Adayını Daha Açıkladı

İyi Parti Nevşehir'de 3 Adayını Daha Açıkladı

1 saat önce

İYİ Parti Genel Merkezi tarafından 31 Mart 2019 tarihinde mahalli idareler seçimleri öncesinde Nevşehir'de 3 adayını daha açıkladı.

İyi Parti Nevşehir'de 3 Adayını Daha Açıkladı, System.String[]
İYİ Parti Genel Merkezi tarafından 31 Mart 2019 tarihinde mahalli idareler seçimleri öncesinde Nevşehir'de 3 adayını daha açıkladı.

İYİ Parti Genel Merkezi tarafından Nevşehir'in Gülşehir ve Kozaklı ilçe belediye başkan adayları ile birlikte merkez ilçeye bağlı Uçhisar belde belediye başkan adayı açıklandı. İYİ Parti Genel Merkezi tarafından Gülşehir Belediye Başkan adayı Vahdi Arısoy, Kozaklı Belediye Başkan adayı Caner Özdemir ve Uçhisar Belediye Başkan adayı olarak İbrahim Türke isimleri açıklandı. - NEVŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 12:27 Kaynak: İHA

belediye başkan adayı, İYİ Parti, Nevşehir, Politika
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