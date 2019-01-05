İyi Parti Nevşehir'de 3 Adayını Daha Açıkladı
1 saat önce
İYİ Parti Genel Merkezi tarafından 31 Mart 2019 tarihinde mahalli idareler seçimleri öncesinde Nevşehir'de 3 adayını daha açıkladı.
İYİ Parti
Genel Merkezi tarafından 31 Mart 2019 tarihinde mahalli idareler seçimleri öncesinde Nevşehir
'de 3 adayını daha açıkladı.
İYİ Parti Genel Merkezi tarafından Nevşehir'in Gülşehir
ve Kozaklı
ilçe belediye başkan adayları
ile birlikte merkez ilçeye bağlı Uçhisar
belde belediye başkan adayı
açıklandı. İYİ Parti Genel Merkezi tarafından Gülşehir Belediye Başkan adayı Vahdi Arısoy
, Kozaklı Belediye Başkan adayı Caner Özdemir ve Uçhisar Belediye Başkan adayı olarak İbrahim Türke isimleri açıklandı. - NEVŞEHİR
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Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 12:27 Kaynak: İHA
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