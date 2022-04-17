İYİ Partililer kazaya karıştı: 3 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

İYİ Partililer kazaya karıştı: 3 yaralı

17.04.2022 02:10
İYİ Partililer kazaya karıştı: 3 yaralı

Sakarya'nın Söğütlü ilçesinde İYİ Parti Sakarya İl Başkan Yardımcılarının içerisinde bulunduğu otomobil ile başka bir otomobilin kavşakta çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Sakarya'nın Söğütlü ilçesinde İYİ Parti Sakarya İl Başkan Yardımcılarının içerisinde bulunduğu otomobil ile başka bir otomobilin kavşakta çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Söğütlü ilçesi D-650 Karayolu'nda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Z.B. idaresindeki 54 ADE 973 plakalı otomobil ile plakası henüz öğrenilemeyen ve içerisinde İYİ Parti İl Başkan Yardımcıları Selahattin Mungan ile Yüksel Esmeroğlu'nun olduğu otomobil kavşakta çarpıştı. Meydana gelen kazada, Z.B. ile başkan yardımcıları yaralanırken durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahale sonrasında yaralılar hastaneye kaldırıldı. Yaralıların durumları iyi olduğu öğrenilirken kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA

İYİ Partililer kazaya karıştı: 3 yaralı
İYİ Partililer kazaya karıştı: 3 yaralı
İYİ Partililer kazaya karıştı: 3 yaralı

YORUMLAR
500
İYİ Parti Sakarya İl Başkan yardımcıları Mungan ve Esmeroğlu trafik kazasında yaralandı İYİ Parti Sakarya İl Başkan yardımcıları Mungan ve Esmeroğlu trafik kazasında yaralandı Son dakika! İstanbul'da otomobilin çarptığı iki gençten biri öldü, diğeri yaralandı Son dakika! İstanbul'da otomobilin çarptığı iki gençten biri öldü, diğeri yaralandı

İYİ Parti, Otomobil, Sakarya, Söğütlü, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İYİ Partililer kazaya karıştı: 3 yaralı - Son Dakika


Son Dakika
01:03 Bayraktar TB2 SİHA'larıyla ilgili Fransa'dan yeni bir adım! Benzer silahlı insansız hava araçlarının üretilmesi gündemde
00:58 Yaşadığı sakatlık nedeniyle gözyaşları içinde karşılaşmayı terk etmişti! Pelkas'ın sahalardan uzak kalacağı süre belli oldu
00:33 Millet İttifakı'na destek vereceğini açıklayan Muharrem İnce, sadece tek bir konu için söz istedi
23:52 Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan sanatçılarla iftar yemeğinde bir araya geldi
23:47 Rıdvan Dilmen, Mesut Özil'i hangi takımın istediğini açıkladı
23:38 Arda Güler'in attığı penaltının detaylarını İsmail Kartal paylaştı: Miguel Crespo ile haber yolladım
23:08 Arda Güler'den bir ilk! Kadıköy'de taraftarı önünde gol sevinci yaşadı
23:04 CHP'nin kendi anketinde çarpıcı detaylar: Millet İttifakı Cumhur İttifakı'ndan 1 ila 3 puan önde
22:48 Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayıyla ilgili Meral Akşener'den dikkat çeken çıkış: Merak ediyor ise derhal bir seçim kararı alsınlar
22:40 Fenerbahçe, sahasında Göztepe'yi 2-0 mağlup etti! Sarı-lacivertliler yenilmezlik serisini 9 maça çıkardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.04.2022 02:16:13. #1.12#
SON DAKİKA: İYİ Partililer kazaya karıştı: 3 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement