Son Dakika › Güncel › 'İyilik bulaşıcıdır' hareketi veresiye defterlerini kapanıyor - Son Dakika
"İyilik bulaşıcıdır" hareketi veresiye defterlerini kapanıyor
6 saat önce
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın 'İyilik bulaşıcıdır' sloganıyla başlayan ve İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in maaşını bağışlayarak destek verdiği veresiye defterlerinin kapatılması hareketi vatandaşlardan destek görüyor.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın 'İyilik bulaşıcıdır' sloganıyla başlayan ve İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in maaşını bağışlayarak destek verdiği veresiye defterlerinin kapatılması hareketi vatandaşlardan destek görüyor.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın başkentten 'İyilik bulaşıcıdır' seslenişiyle başlayan veresiye defterlerinin kapatılması çağrısına İzmitliler kayıtsız kalmadı. İzmit Belediye Meclisi'nin millet ittifakı üyelerinin kentte öncülük ettiği kampanya ile birçok hayırsever mahallelerindeki bakkalların veresiye defterlerini alarak vatandaşların borcunu ödedi. Ülke genelinde olduğu gibi İzmit'te de çığ gibi büyüyen dayanışmaya daha fazla katılım sağlamak için hem borcu ödenenler, hem borçları kapatanlar sosyal medya üzerinden tüm kente çağrıda bulunmaya başladı.
Covid-19'dan önce iyiliğin her yere bulaşması için halkı adeta birbirine kenetleyen kampanyaya İzmit'te ilk olarak Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet maaşını bağışlayarak katılan isim olmuştu. Kentin dört bir yanına yayılan iyilik hareketine katılanlar veresiye defterlerini kapattıktan sonra Başkan Hürriyet'i de etiketleyerek, diğer veresiye defterlerinin kapatılması için hayırseverlere çağrı da bulundukları paylaşımlar yapmaya başladı. Sosyal medya üzerinden daha da geniş bir kesime ulaşan iyilik hareketi ile İzmit'in dört bir yanından bakkal borçlarının kapandığı haberleri gelmeye başladı. - KOCAELİ
Haber Yayın Tarihi: 21.04.2020 01:56 Kaynak: İHA
Son Dakika Maske ile virüs kılığına giren tiyatro oyuncusu, vatandaşa sordu: Benden korunmak için ne yapıyorsun? Koronavirüsten sonra vücutta onarım başlatan mor ekmeğin satışları arttı Kapkaççı, kendisini yakalayan vatandaşlara yalvardı: Bir daha yapmayacağım Sahil şeritlerindeki yasağa rağmen Bebek Sahili'nde yürüyenler kameralara takıldı Koronavirüsü yenen doktor: Virüse yakalandığımda ateşim yükselmedi "Koronavirüs bulaşır" korkusu Kızılay'ın kan stoklarının yüzde 50'sini eritti Kaydedilen görüntü, 'Van Gölü Canavarı' dedikodularını yeniden alevlendirdi Gürültü ihbarı alan polis, korona günlerinde online düzenlenen kına gecesi ile karşılaştı Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs Bilim Kurulu üyelerinin Twitter hesaplarını paylaştı Türkiye'nin 29 büyükşehrinde hava kirliliği yüzde 32 azaldı Bekçiler kendilerine mahalle polisi, mahalle muhafızı, koruma polisi ya da polis yardımcısı denmesini istiyor Kocaeli'de hafriyat alanında battaniyeye sarılı halde ceset bulundu 2'inci sokağa çıkma yasağı öncesinde en çok satın alınan ürünler belli oldu: Bisküvi, kek, çikolata, kuruyemiş Diyanet, teravih için tekrar uyardı: İbadet uğruna can tehlikeye atılmaz BAHÇELİEVLER'DE ALIŞVERİŞ KUYRUĞU SOKAĞA TAŞTI