İzlediği haber sayesinde sürü sahibi oldu - Son Dakika
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İzlediği haber sayesinde sürü sahibi oldu

18.10.2022 11:03
İzlediği haber sayesinde sürü sahibi oldu

Şemdinli ilçesinde yaşayan 45 yaşındaki Safiye Töre, izlediği haberden etkilenerek başvurduğu Tarım ve Orman Bakanlığının "Genç Çiftçi" projesi sayesinde sürü sahibi olduİlçeye bağlı Öveç köyünde, hayvan yetiştiricisi olmak ve aile bütçesine katkı sağlamak isteyen 4 çocuk annesi Töre,...

Şemdinli ilçesinde yaşayan 45 yaşındaki Safiye Töre, izlediği haberden etkilenerek başvurduğu Tarım ve Orman Bakanlığının "Genç Çiftçi" projesi sayesinde sürü sahibi oldu

İlçeye bağlı Öveç köyünde, hayvan yetiştiricisi olmak ve aile bütçesine katkı sağlamak isteyen 4 çocuk annesi Töre, 2016'da izlediği haberdeki örneklerden etkilenip "Genç Çiftçi" projesine başvurdu.

Bu sayede aldığı 40 koyun hibe desteğiyle hayvancılığa başlayan kadın, özenle baktığı hayvanlarının sayısını 100'e çıkardı.

Bazen at sırtında bazen de yürüyerek kilometrelerce yol katedip sürüsünün bulunduğu yaylaya giden Töre, koyunlardan elde ettiği sütten yaptığı ürünleri satarak aile bütçesine de katkı sunmaya başladı.

Azmi ve çalışkanlığıyla çevresindekilere de örnek olan kadın, elde ettiği gelirle çocuklarının eğitimlerini sürdürmelerini sağladı.

"Devletimiz bana 40 koyun verdi, ben de 100'e çıkardım"

Töre, AA muhabirine, Genç Çiftçi projesine yaptığı başvurusunun kabul olmasıyla büyük mutluluk yaşadığını söyledi.

Hayvancılığı ailesinden öğrendiğini belirten Töre, "Çocuklarımı okutmak ve ailemin geçimini sağlamak için başka gelirim yoktu. Böyle bir projenin olduğunu televizyonda gördüm. Sonra muhtarı arayarak proje hakkında bilgi aldım ve başvurumu yaptım. Devletimiz bana 40 koyun verdi, ben de 100'e çıkardım. İki evladımı bu sayede üniversiteye gönderdim. Bir evladım da liseden mezun oldu, diğeri lisede okuyor. 6 yıla yakındır bu koyunları besliyorum. Desteklerinden dolayı Cumhurbaşkanımıza ve Tarım ve Orman Bakanımıza teşekkür ederim." diye konuştu.

Oğlu Taylan Töre de daha önce komşularının desteğiyle aldıkları iki küçükbaş hayvanın ancak ihtiyaçlarına yetebildiğini ifade ederek, "Başka bir gelir kaynağımız yoktu. Devletimiz bize 40 koyun verdi. Şimdi geçimimizi bunlarla sağlıyoruz. Bu koyunlar sayesinde eğitimimizi tamamladık." dedi.

Tarım ve Orman İl Müdürü Cemal Özkan ile Tarım ve Orman İlçe Müdürü Ekrem Taş da Töre'yi koyunlarını otlattığı yaylada ziyaret edip taleplerini dinledi.

Özkan, bir saatlik yürüyüşün ardından yaylaya ulaştıklarını dile getirerek, "Kadın çiftçimiz aldığı koyun sayısını neredeyse üç katına çıkarmış. Dişi olanları beslemiş, erkeklerin bir kısmını da satmış. Bugün itibarıyla 100 koyunu mevcut. Her gün zorlu koşullarda yaklaşık bir saatlik yürüyüşün ardından süt sağım bölgesine geliyorlar. Hayvanları sağdıktan sonra tekrar bu meşakkatli yolu gitmek zorunda kalıyorlar. Çiftçimizin, hayvan sayısını artırmak için ahır talebi oldu. Biz de yetkili mercilere bu talepleri ulaştırıp kısa zamanda sonuca bağlayacağız." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

Şemdinli, Hisarcık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzlediği haber sayesinde sürü sahibi oldu - Son Dakika

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