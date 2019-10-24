İzmir-60 mağazası bulunan optikçi ve yönetim kurulu üyelerine sahte mal operasyonu

60 mağazası bulunan optikçi ve yönetim kurulu üyelerine sahte mal operasyonu

Türkiye genelinde faaliyet gösteren bir gözlük mağazasının sahibi M.P. ve yönetim kurulu üyelerinin de aralarında bulunduğu 10 kişi, yurt dışından kaçak getirdiği gözlük, çerçeve, optik cam, lens ve solüsyonları yasa dışı işlemlerle kayıt altına aldırıp, sattığı gerekçesiyle gözaltına alındı. Firmanın depolarında yapılan aramalarda, gümrüklenmiş piyasa değeri yaklaşık 7 milyon 614 bin TL olan 35 bin 78 kaçak gözlüğün yanı sıra, çok sayıda çerçeve, cam ve lens ele geçirildi.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Türkiye genelinde 60 mağazası bulunan ünlü bir gözlük mağazasının yurt dışından kaçak ürün getirip, sattığı bilgisi üzerine harekete geçti. Pazartesi günü düzenlenen operasyonla mağazanın sahibi M.P. ve yönetim kurulu üyelerinin de aralarında bulunduğu 10 kişiyi, 'Nitelikli Dolandırıcılık' ve 'Özel Belgede Sahtecilik' suçlarından gözaltına aldı. Yapılan incelemede, şüphelilerin yurt dışından çeşitli marka ve modellerde güneş gözlüğü, optik cam, çerçeve, lens ve solüsyon gibi ürünleri kaçak olarak getirdiği, bunlara sahte barkod ve karekod düzenledikleri ve Sağlık Bakanlığı'na bağlı ÜTS ve TİTUB sistemlerinde, bu ürünleri farklı marka ve model adı altında kayıt altına alıp, mağazalarda sattıkları tespit edildi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından, saat 13.00 sıralarında adliyeye sevk edildi.

7 MİLYON 614 BİN TL'LİK KAÇAK ÜRÜN ELE GEÇİRİLDİ

Polis ekipleri, söz konusu firmanın depolarına ve mağazalarına da baskınlar düzenledi. Yapılan aramalarda, gümrüklenmiş piyasa değeri 7 milyon 614 bin 177 TL olan 35 bin 78 kaçak güneş gözlüğü, 38 bin 50 gözlük kılıfı, 19 bin 150 çerçeve, yaklaşık 33 bin optik cam, 3 bin 599 lens ve solüsyon, 10 bin 532 karton kılıf, 19 bin 600 gözlük temizleme bezi ve 1 barkod yazıcısı ele geçirildi.