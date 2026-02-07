İzmir Barajlarında Su Seviyesi Artıyor - Son Dakika
İzmir Barajlarında Su Seviyesi Artıyor

07.02.2026 13:09
İzmir'deki sağanak yağışlar barajların doluluk oranlarını artırdı, bazı barajların oranı geçtiği yılın üstünde.

İZMİR'de etkili olan sağanak barajlardaki doluluk oranlarını artırdı. Bugün itibarıyla başta kentin içme suyunu karşılayan Tahtalı olmak üzere Balçova, Ürkmez, Gördes ve Çeşme Kutlu Aktaş barajlarının doluluk oranları geçen yılı geride bıraktı.

Kent genelinde günlerdir süren etkili olan sağanak barajları doldurdu. İzmir'in içme suyunu karşılayan Tahtalı Barajı'nda bugün itibarıyla doluluk oranı yüzde 16,34 olarak geçen yılın oranını geçti. Geçen yıl 7 Şubat'ta ise bu oran 14,92 olarak ölçülmüştü. Barajda kullanılabilir su hacmi ise 46 milyon 900 bin metreküp oldu. Aktif doluluk oranı 7 Şubat 2025'te yüzde 33,23 olarak ölçülen Balçova Barajı yüzde 44,91'e, yüzde 27,16 olarak ölçülen Ürkmez Barajı yüzde 45,05'e, yüzde 6,23 olarak ölçülen Gördes Barajı yüzde 7,24'ye ve yüzde 21,06 olarak ölçülen Çeşme Kutlu Aktaş Barajı ise yüzde 46,44'e yükseldi. Güzelhisar Barajı'nda ise aktif doluluk oranları geçen yıla göre düştü. Barajdaki doluluk oranı geçen yıl 7 Şubat'ta yüzde 70,13 olarak ölçülürken, bugün ise yüzde 54,22 olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: DHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
