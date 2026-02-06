İzmir Barosu Depremleri Anımsadı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

İzmir Barosu Depremleri Anımsadı

06.02.2026 14:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir Barosu, depremde kaybedilen meslektaşlarını andı ve sorumluların hesap vermesini vurguladı.

(İZMİR) - İzmir Barosu, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin üçüncü yılında yaşamını yitiren meslektaşlarını anmak için İzmir Adliyesi'nde bir araya geldi. Baro Başkanı Sefa Yılmaz, depremin bir "doğal afet" değil, ihmaller zincirinin sonucu olduğunu vurgulayarak, "Bu yaşananlar ne kaderdir ne de fıtrat" dedi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin üçüncü yılı nedeniyle İzmir Barosu, depremde hayatını kaybeden meslektaşlarını anmak amacıyla İzmir Adliyesi'nde basın açıklaması yaptı.

İzmir Baro Başkanı Sefa Yılmaz, depremde 121 avukatın yaşamını yitirdiğini hatırlatarak, sorumluların yargı önünde hesap vermesi gerektiğini söyledi. Yılmaz, 11 ili etkileyen depremlerde resmi rakamlara göre 53 bin 537 kişinin hayatını kaybettiğini, 100 binden fazla yurttaşın yaralandığını ifade etti. Yılmaz, 38 binden fazla binanın yıkıldığını, yaklaşık 500 bin binanın ağır hasar aldığını belirterek, "Depremde 1,5 milyon insanımız evini, işini kaybetti, başka illere göç etmek zorunda kaldı. Deprem toplamda 15 milyon yurttaşımızı etkiledi. Ülkemizi bu denli büyük bir felakete götüren yolun taşları ise insan canı yerine rantı ön plana koyan, azami kar hırsı için insanlara mezar olacak depreme dayanıksız, yönetmeliklere, kanunlara aykırı binalar inşa eden, bunlara onay, ruhsat verenler tarafından tek tek döşendi" diye konuştu.

"İmar barışı denerek mevzuata aykırı yapılan bütün binalarla 'barışıldı', bu binaların çok büyük çoğunluğu insanlarımızın üzerine yıkıldı" diyen Yılmaz sözlerine şu şekilde devam etti:"

"Yaşanan can kayıplarının, dağılan, yok olan ailelerin, evlerin, yuvaların, işsiz, aşsız kalıp sönen ocakların hesabının hukuk önünde sorulması belki hiç soğumayacak olan bu acıyı bir nebze dindirebilirdi ancak ne yapılan yargılamalar adil ne yürütülen soruşturmalar etkindi. Yaşanan ölümler sorumluların 'kastını' ortaya koyuyorsa da iddianameler bilinçli taksir gözetilerek hazırlandı. Bazı 'gözden çıkarılabilir' kesimlere verilen sembolik cezalar, onlarca sorumlunun beraat ettirilmesinin yarattığı acıyı asla kapatmadı. Bunu unutmadık. Deprem anında yardımlar etkin biçimde ulaştırılamadı. Çadır satılmasını, SMS ile bağış istenmesini, deprem bölgesine gelen yardımların koordinasyonundaki büyük aksaklıkların telafisi imkansız sonuçlarını neyle izah edeceğimizi bilemedik. Bunu da unutmadık."

"Felaketin gerçek sorumlularının hukuk önünde hesap vereceği günü sabırsızlıkla bekliyoruz"

Depremin üzerinden geçen 3 yıl sonunda ise hala konteynırlarda yaşayan, hala evine kavuşamamış halkın varlığı ise insana verilen önemi ortaya koymaktadır. Hayatlarını, belki de her şeylerini kaybetmiş halkımızın bir kısmı 3 yılın sonunda konteyner dışında başını sokacak bir eve de kavuşamadı. Bunu da unutmadık. Evet, büyük bir felaket yaşadık. Bu felaketin her an olabileceği bilimsel olarak ilkokullarda dahi öğretilirken rant kapısı haline getirilen inşaat sektörünün azami kar hırsının insan canına tercih edilmesiyle felaketi yaşadık. Sıfırın altındaki soğukta enkaz altında yaşam mücadelesi veren insanlara zamanında yetişilememesi nedeniyle bu insanların yaşamlarını yitirmesinden dolayı felaketi yaşadık. Bu ülkede insanların başına kitlesel veya bireysel bir acı geldiğinde ortada bunu derhal giderecek bir sistemin olmamasının felaketini yaşadık. 3 yıldır konteynerlerde yaşayarak felaketi yaşadık. Bu ülkede fayların hareketinden çok sistemin hareketsizliğinin felaketini yaşadık. Yaşadığımız ne kaderdir ne fıtrat. Ne maden ocaklarında yaşamını yitiren işçiler ne depremde, selde ve başkaca doğal afette yaşamını yitiren halkımız böyle bir kaderi hak etmektedir. Unutmuyoruz, unutulmayacağını biliyoruz. Bu felaketin gerçek sorumlularının bir gün hukuk önünde hesap vereceği günü sabırsızlıkla bekliyoruz."

Kaynak: ANKA

Doğal Afet, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel İzmir Barosu Depremleri Anımsadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Servis minibüsünün çarpıp sürüklediği kadın yara almadan kurtuldu Servis minibüsünün çarpıp sürüklediği kadın yara almadan kurtuldu
Tüyler ürperten belgeler Şeytanın adasında insan avına çıkmışlar Tüyler ürperten belgeler! Şeytanın adasında insan avına çıkmışlar
ABD’den Nike’a ırkçılık soruşturması: Beyaz çalışanlara ayrımcılık iddiası ABD'den Nike'a ırkçılık soruşturması: Beyaz çalışanlara ayrımcılık iddiası
Bitcoin, 2021 zirvesinden bu yana tüm kazançlarını sildi Bitcoin, 2021 zirvesinden bu yana tüm kazançlarını sildi
Epstein dosyasındaki belgelerde Stephen Hawking’in ismi de çıktı Epstein dosyasındaki belgelerde Stephen Hawking'in ismi de çıktı!
Süper Lig’e çıkmaya hazırlanan takımdan çekildi, kulüp tepetaklak oldu Süper Lig'e çıkmaya hazırlanan takımdan çekildi, kulüp tepetaklak oldu

14:49
DEM Partili Gergerlioğlu’nun polislerin videosuna yaptığı yorum olay oldu
DEM Partili Gergerlioğlu'nun polislerin videosuna yaptığı yorum olay oldu
14:43
13 yaşındaki kızın babasını öldürdüğü olayın altından istismar çıktı
13 yaşındaki kızın babasını öldürdüğü olayın altından istismar çıktı
14:26
Erzincan’da 4.9 şiddetinde deprem
Erzincan'da 4.9 şiddetinde deprem
14:19
Cezaevi görüntüleri paylaşıldı Birkaç gün sonra konuştuğunda ortalık karışacak
Cezaevi görüntüleri paylaşıldı! Birkaç gün sonra konuştuğunda ortalık karışacak
13:45
Gözler müzakere masasında, eller tetikte İran-ABD müzakere masasından ilk görüntü
Gözler müzakere masasında, eller tetikte! İran-ABD müzakere masasından ilk görüntü
13:20
ABB, Danıştay’ın Melih Gökçek kararı sonrası harekete geçti
ABB, Danıştay'ın Melih Gökçek kararı sonrası harekete geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2026 15:21:27. #7.11#
SON DAKİKA: İzmir Barosu Depremleri Anımsadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.