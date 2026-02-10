İzmir Başsavcılığı 2025 Değerlendirme Toplantısı - Son Dakika
İzmir Başsavcılığı 2025 Değerlendirme Toplantısı

10.02.2026 13:33
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2025 yılı değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, İzmir Adliyesi Şehit Fethi Sekin Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, başsavcılığa intikal eden dosya sayıları, soruşturma bürolarının iş yükleri, personel durumu ve yürütülen çalışmalar ele alındı.

Cumhuriyet başsavcıvekilleri, sorumluluk alanlarında yer alan birimlerin yıllık faaliyetleri ve performans verileri hakkında katılımcıları bilgilendirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, başta uyuşturucu suçları olmak üzere ısrarlı takip, bilişim suçları ve aile içi şiddet gibi toplum düzenini doğrudan etkileyen suç türleriyle kararlı ve çok yönlü mücadelenin önemine dikkati çekti.

Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı operasyonlarından olan Narkokapan-İzmir operasyonuna değinen Yeldan, uyuşturucuyla mücadelenin diğer suç türlerinin azaltılmasında da belirleyici bir rol oynadığını kaydetti.

Toplantı, cumhuriyet savcılarının saha deneyimleri ile görüş ve önerilerini sunmasıyla tamamlandı.

Kaynak: AA

Güvenlik, Güncel, İzmir, Son Dakika

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.