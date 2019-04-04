Son Dakika Haberleri: İzmir Bedenini Kadavra Olarak Kullanılmak Üzere Bağışladı

İzmir Bedenini Kadavra Olarak Kullanılmak Üzere Bağışladı

20 dakika önce

Bedenini kadavra olarak kullanılmak üzere bağışladıBalıkesir'in Savaştepe ilçesine bağlı kırsal Soğucak Mahallesi'nde yaşayan ve tenis eğitmenliği yapan Serap Sebahat Yılmaz (37), bedenini, öldükten sonra tıp eğitiminde kadavra olarak kullanılmak üzere Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp...

Bedenini kadavra olarak kullanılmak üzere bağışladı

Balıkesir'in Savaştepe ilçesine bağlı kırsal Soğucak Mahallesi'nde yaşayan ve tenis eğitmenliği yapan Serap Sebahat Yılmaz (37), bedenini, öldükten sonra tıp eğitiminde kadavra olarak kullanılmak üzere Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne bağışladı.

Balıkesir'in Savaştepe ilçesine bağlı kırsal Soğucak Mahallesinde yaşayan Serap Sebahat Yılmaz, uzun süredir aklında olan, bedenini kadavra olarak bağışlama düşüncesini hayata geçirmek için İzmir'e geldi. Yaklaşık 5 yıldır bu düşüncenin kafasında olduğunu belirten Yılmaz, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne giderek, bağış için gerekli işlemleri gerçekleştirdi. Yaşadığı Soğucak'ta gönüllü tenis eğitmenliği yapan Yılmaz, Maalesef Türkiye'de yılda 1-2 kadavra bağışı yapılıyor, bu sayı da çok az. Tıp öğrencileri kadavraya dokunmadan mezun oluyorlar, ben de bu konuda bir yarar sağlamak istedim dedi.

Kadavra bağışını yaklaşık 5 yıldır düşündüğü ve ertelediği bir plan olduğunu söyleyen Yılmaz, Yaşamım boyunca hep bir şeylere faydalı olmaya çalıştım. Paylaşmayı, emek vermeyi çok sevdiğim için öldükten sonra da bir şeylere faydalı olmak istedim. Karar verdikten sonra gerisi daha basit ilerliyor. Araştırmalar yaptım, kurumlarla görüştüm, Dokuz Eylül Üniversitesi'nde karar kıldım. Türkiye'de 80 milyondan fazla insan yaşamasına rağmen senede yılda 1 ya da 2 kadavra bağışı yapılıyor. Bu nedenle de Türkiye'de tıp öğrencileri kadavra üzerinde değil maket üzerinde eğitim alıyorlar. Bunun Türkiye'de ciddi bir sorun olduğunu düşünüyorum. Türkiye kadavraları çok yüksek bir bütçeyle ya yurt dışından ya da kimsesizlerden temin ediyor. Bilim ve teknoloji ne kadar ilerlemiş de olsa, tıp öğrencileri kadavraya dokunamadan mezun olup, bunun eksikliğini yaşıyorlar. Ben de tıp bilimi adına faydalı olabilmek için böyle bir bağış yaptım diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 09:57 Kaynak: DHA

Tenis, Soğucak, Dokuz Eylül Üniversitesi, Güncel
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