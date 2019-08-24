Son Dakika Haberleri: İzmir bşb'de büyük heyecan
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İzmir bşb'de büyük heyecan

13 dakika önce

İzmir Büyükşehir Belediyespor'un başarılı engelli boccia sporcusu Mustafa Özkan, İspanya'dadüzenlenecek Paralimpik Boccia Avrupa Şampiyonası'nda sahne alacak.

İzmir bşb'de büyük heyecan, System.String[]

İzmir Büyükşehir Belediyespor'un başarılı engelli boccia sporcusu Mustafa Özkan, İspanya'da
düzenlenecek Paralimpik Boccia Avrupa Şampiyonası'nda sahne alacak. Sevilla kentinde 25 Ağustos-1 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek organizasyonda antrenör Feride Çetin ile madalya kovalayacak sporcumuz BC2 klasmanında ülkemizi ve İzmir Büyükşehir Belediyespor'u temsil edecek. Böylesine büyük bir organizasyonda yer almaktan büyük mutluluk duyduklarını söyleyen Feride Çetin, "Çok heyecanlıyız. Buralara iyi çalışarak geldik. Sporcumuz Mustafa Özkan, İspanya'da hem ülkemizi hem de İzmir Büyükşehir Belediyespor'u en iyi şekilde temsil edeceğine inanıyorum" dedi.


- İzmir
İzmir Büyükşehir Belediyespor, Mustafa Özkan, İspanya, İzmir, Spor

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 11:58 Kaynak: DHA
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