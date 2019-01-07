İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Zeybekci'den İzban Grevi Mesajı
54 dakika önce
AK Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci, 29 gündür devam eden İZBAN'daki greve ilişkin, "Bu çile en kısa zamanda bitecek" dedi.
AK Parti'nin İzmir
Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci, 29 gündür devam eden İZBAN'daki greve ilişkin, "Bu çile en kısa zamanda bitecek" dedi.
AK Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci, 10 Aralık
'ta toplu iş sözleşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine greve giden toplu ulaşım banliyö sistemi İZBAN çalışanlarına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Zeybekci paylaşımında, "Trafik çilesi ve ulaşım eziyeti haline dönüşen İZBAN sorunu hakkında hemşehrilerimizden gelen mesajları alıyor, her anı bizzat yaşıyoruz. Bu mağduriyetin devamına izin vermeyeceğiz. Bu çile en kısa zamanda bitecek" ifadelerini kullandı. - İZMİR
Son Dakika
» Politika
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 07:40 Kaynak: İHA
Genç Kadının, Platonik Aşk Yaşadığı İş Arkadaşını Öldürdüğü Anlar Saniye Saniye Kaydedildi
AK Parti ve MHP, Yerel Seçimler İçin İstanbul'daki Ortak Mitingini Yenikapı'da Yapacak
Hamallık Yapan 19 Yaşındaki Genç, Elektrik Akımına Kapıldıktan Sonra Bulunmamış Matematik Teorisini Buldu
6 Ay Süreyle 2 Bin Kişi Alınacağını Öğrenen, İŞKUR Binası Önüne Koştu