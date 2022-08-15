İzmir Büyükşehir, Buca Yedigöller'i Yenileyip Yeşillendirdi - Son Dakika
Üye Girişi

İzmir Büyükşehir, Buca Yedigöller'i Yenileyip Yeşillendirdi

15.08.2022 13:15
İzmir Büyükşehir, Buca Yedigöller'i Yenileyip Yeşillendirdi

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Buca’nın simgesi Yedigöller’i yepyeni bir görünüme kavuşturdu. Son aşamaya gelen çalışmaları inceleyen Başkan Tunç Soyer, İzmir’in önemli rekreasyon ve yeşil alanlarından birini yenileyerek kente kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, “Verdiğimiz sözleri tutuyor, İzmirlileri yeşille, doğayla buluşturuyoruz” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Buca'nın simgesi Yedigöller'i yepyeni bir görünüme kavuşturdu. Son aşamaya gelen çalışmaları inceleyen Başkan Tunç Soyer, İzmir'in önemli rekreasyon ve yeşil alanlarından birini yenileyerek kente kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Verdiğimiz sözleri tutuyor, İzmirlileri yeşille, doğayla buluşturuyoruz" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, yoğun kullanım sonucunda yıpranan Buca Yedigöller'i yeniden canlandırdı. Son aşamaya gelen yenileme çalışmalarını İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Özgür Ozan Yılmaz ile inceleyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "180 bin metrekarelik Dr. Behçet Uz Rekreasyon Alanı'nın ardından kentin 90 bin metrekarelik önemli yeşil alanlarından birini daha yenilemenin mutluluğu içindeyiz. Göreve gelirken kentteki yeşil miktarını artıracağımızı, yurttaşlarımızla kent içinde doğayla daha çok buluşturacağımızı söylemiştik. Verdiğimiz sözleri tutuyoruz. Yedigöller, yenilenen yüzüyle hem bu bölge hem de Buca'yı gezmeye gelen yurttaşlarımızın nefes alacağı, gençlerimizin ve çocuklarımızın spor yapacağı bir yaşam merkezi olacak" diye konuştu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan proje Park ve Bahçeler, Fen İşleri ve Yapı İşleri daire başkanlıklarınca yürütüldü.

Küresel iklim krizinin etkilerini azaltmak, su kaynaklarını verimli kullanmak amacıyla rekreasyon alanındaki yedi gölet üçe düşürülerek yeşil alan miktarı 3 bin metrekare artırıldı. Göletlerde izolasyon çalışması tamamlandı ve göletler su oyunları ile hareketlendirildi. Kullanım dışında kalan üç gölette ise yağmur bahçeleri oluşturuldu. Yağmur bahçelerine daha az su tüketen bitkiler dikilerek sulamada tasarruf sağlanması planlanıyor.

Mart ayında başlayan çalışmalar kapsamında rekreasyon alanı içindeki oyun alanı ve oyun grupları yenilendi. Kapatılan bir gölet de gençleri ve çocukları farklı spor aktiviteleri ile buluşturacak şekilde düzenleniyor. Böylelikle rekreasyon alanına 2 bin metrekare daha çocuk oyun alanı kazandırılmış oluyor. Alan içinde yer alan Dede Korkut Caddesi ile Ali Şir Nevai Caddesi'ni birbirine bağlayan köprü onarıldı, kuleleri boyandı. Alanın içerisinde bazı noktalara güvenlik amaçlı korkuluk yapıldı. Yürüyüş ve koşu için 500 metre uzunluğunda tartan pist hizmete girdi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin düzenleme çalışmaları ile rekreasyon alanına yurttaşların keyifle dinlenip manzarayı seyredebileceği iki seyir terası kazandırıldı. Meydan ile mevcut düğün salonu arasında bitki tünelinden yol oluşturuldu. Alana 54 bin 257 adet çalı grubu ve yer örtücü bitki ile süs armudu, Anadolu meşesi, Londra çınarı, süs elması, erguvan, çınar yapraklı dut ve leylandi olmak üzere 166 ağaç dikildi. Alana 252 ağaç ve bin 500 çalı daha dikilecek. Mevcut meydanın zemini ve alanın tamamındaki kayrak taşı zemin yenilendi. Ekipler dinlenme ve piknik alanlarındaki düzenleme çalışmalarını sürdürüyor.

YORUMLAR
500
Kaynak: ANKA

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Tunç Soyer, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir Büyükşehir, Buca Yedigöller'i Yenileyip Yeşillendirdi - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

Son Dakika
12:52 Trabzonspor'dan forvet hattına yerli takviyesi! Umut Bozok'un transferi için oyuncu ve kulübüyle anlaşma yakın
12:48 Sağanak yağmur İstanbullulara zor anlar yaşatıyor! Seyir halindeki İETT otobüsünü su bastı
12:41 Galatasaray'da kaptan Muslera'dan Abdülkerim'e destek
12:28 Milli Savunma Bakanlığı'ndan "F-16" açıklaması: ABD tarafından yapılan davet üzerine, teknik heyet ABD'ye gitmiştir
12:24 Fenerbahçe'nin takımda düşünmediği Samatta transfer görüşmesi için Belçika'ya gitti
12:15 İstanbul Beykoz'da çöken istinat duvarının altında 1 kişi kaldı
12:14 Elazığ'da ailesi tarafından terk edilen şahıs, intihar etmek için çıktığı kuleden ikna edilerek indirildi
12:08 Hedef Şampiyonlar Ligi! Trabzonspor'un Kopenhag maçı kadrosu açıklandı
12:05 Mutlulukları yüzlerinden okundu! Müge Anlı ile eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu ilk kez yan yana görüntülendi
12:00 İşte Tarım Kredi Kooperatifleri marketlerinde indirime giren ürünlerin indirimli fiyatları
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.08.2022 13:15:39. #1.11#
SON DAKİKA: İzmir Büyükşehir, Buca Yedigöller'i Yenileyip Yeşillendirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement