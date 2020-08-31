İZMİR 'Çeşme'de her yıl 300-350 cins köpek sokağa terk ediliyor' - Son Dakika

İZMİR 'Çeşme'de her yıl 300-350 cins köpek sokağa terk ediliyor'

'Çeşme'de her yıl 300-350 cins köpek sokağa terk ediliyor'YAZ sezonunu biterken tatil yörelerindeki barınaklar şimdiden insafsızca terk edilen köpeklerle doldu.

'Çeşme'de her yıl 300-350 cins köpek sokağa terk ediliyor'

YAZ sezonunu biterken tatil yörelerindeki barınaklar şimdiden insafsızca terk edilen köpeklerle doldu. Barınak gönüllüleri köpeklerin çoğunun yazlıkçılar tarafından bırakıldığını, kimilerinin de hasta olduğu için terk edildiğini söylüyor. Bu hayvanlar ya travma yaşayıp aç ve susuz kalarak ölüyor ya araba çarpıyor ya da barınakta yaşama tutunmaya çalışıyor. Çeşme Belediyesi'nde görev yapan Veteriner Hekim Çağdaş Koç, "Ortalama olarak her sene 300 ile 350 arasında köpek, burada sokağa terk ediliyor. Bu rakam her sene yüzde 10 artıyor. Durum artık acıklı bir hal almaya başladı" dedi.

Tatillerini yapmak için ilçe dışından Çeşme'ye gelen ve 1 ile 3 ay arasında yazlıklarında kalan vatandaşlar, tatilleri bittiğinde köpekleri ilçe sokaklarına ya da İzmir-Çeşme Otoyolu'na bırakıyor. Evlilik yıl dönümü, doğum günü ve karne hediyesi gibi amaçlarla alınıp hobi olarak yazlıkların bahçelerinde beslenen köpekler, tatil bitiminde ise sokak hayatına alışmaya çalışıyor.

'HER SENE 300-350 KÖPEK SOKAĞA TERK EDİLİYOR'

Çeşme Belediyesi bünyesinde görev yapan Veteriner Hekim Çağdaş Koç, "Özel günlerde, doğum günlerde ve evlilik yıl dönümlerinde, Çeşme'ye yazlıklarına gelen vatandaşlar, dışarıdan köpek satın alıyorlar. ya bakamıyorlar ya da kendilerini tatmin edemiyorlar, sokağa terk ediyorlar. Çok sayıda can var sokağa terk edilen. Durum artık acıklı bir hale dönüşmeye başlıyor. Ortalama olarak her sene 300 ile 350 arasında köpek, burada sokağa terk ediliyor. Bu terk etme durumu her sene yüzde 10 artıyor. Birçoğu cins köpek, genelde karşılaştığımız türler golden ya da labrador" dedi.

'KOMŞULARINDAN TEPKİ ÇEKMEMEK İÇİN OTOBANA BIRAKIYORLAR'

Çeşme Belediyesi'nde Temizlik İşleri Müdürü olan Nurettin Sipahican genelde, yazlığa gelen vatandaşların çocukları zaman geçirsin, bir meşgale olsun ya da hayvan sevgisi aşılansın diye köpek aldıklarını belirtip, "Burada oldukları süre boyunca köpekleri yanlarında tutuyorlar. Giderken de sokağa bırakıp gidiyorlar. Bu, bizim sokak hayvanlarının popülasyonunun önüne geçmemize engel olan bir unsur. Bizim yazlıkçılardan isteğimiz, giderken köpeklerini bırakmamaları, bırakacaklarsa da en azından bize bırakmalarıdır. Bir sene sonra tekrar yazlığa gelecekleri için, komşularının tepkilerini çekmemek adına köpekleri genelde ya otobana ya da evlerinden uzak noktalara bırakıyorlar. Böylece, köpeklerin eve geri dönmesini de engellediklerini düşünüyorlar. Bu, aylarca insanların himayesinde yaşayan hayvanların aniden kendilerini sokakta bulmalarını ve zor şartlara adapte olmalarını gerekli kılıyor. Çeşme'den İzmir'e doğru giderken, otobanda biri siyah biri de beyaz golden türü 2 köpeğin koşuşturduğunu gördük. Böyle şeylerle karşılaşıyoruz" dedi.

'ŞU ANDA BİZİM BARINAKTA YOK'

Çeşme Belediyesi'ne hayvan barınağında sokağa terk edilen köpeklerden bulunmadığını belirten Sipahican, "Satın alınan köpekler genelde cins köpekler olduğu için, sahiplendirmesi nispeten daha kolay oluyor. Ayrıca, Çeşmeliler zaten sokak hayvanlarına aşina olduğu için, bu terk edilen köpekleri görünce sokaklarında bakıyorlar. Ayrıca, şu anda sokakta bırakılma olayları da karşılaşılmadı. Çünkü, pandemi nedeniyle okulların açılmaması, evden çalışma gibi gelişmeler tatil süresini uzattı ve yazlıkçılar henüz ilçemizi terk etmedi" dedi.

'KARNE HEDİYESİ OLARAK ALIYORLAR'

Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) İzmir Temsilcisi Esin Önder, insanların çocuklarına karne hediyesi olarak, köpeklerin güzelliğine kapılıp aldıklarını belirterek, "Daha sonra pervasızca da bu hayvanları atıyorlar. Bana günde 3-5 tane terk köpeğin ilanı için mesajlar geliyor. İlla ki köpek istiyorlarsa satın almayıp barınaklardan sahiplensinler. Çeşme'de her sene çok terk edilen köpek var. Bu konu hakkında Çeşme'de billboardlara bile bilgilendirme afişleri kondu. Çocuklarına karne hediyesi olarak aldıkları köpekleri, şehre gidince apartmanlarda bakamayacaklarını düşünüp bırakıyorlar. Çünkü mal diye, para verip almışlar. Cinsler artık 3 ile 5 bin TL arasında değişiyor, bu kadar pahalı. Onlara göre paraları konuşuyor. Onlara göre bu bir canlı değil, bir mal. Köpeklerin hislerini anlamıyorlar. Ancak biz onları çocuklarımız gibi görüyoruz" dedi.

'YÜKÜ BİZLERE KALIYOR'

Çeşme'de yaşayan ve sokağa terk edilen can dostlara yardım elini uzatan hayvan sever Yeşim Yalçın Aya da genelde cins köpeklerin geceleri sahipleri tarafından terk edildiğine dikkati çekip, "Sabah kalktığımızda yavru kedilerin miyavlama sesleriyle, yavru köpeklerle uyanıyoruz. Bunları da bizim beslediğimiz köpekler koşturduğu ya da ağladığı zaman anlıyoruz. Bu bizim için kanayan bir yara. Bu terk olayları sonrasında bizler gibi hayvan severler üzerindeki yük daha da artıyor. Bunun için bir yasa çıkarılıp, terk edilen evlatları terk edenlere ceza verilmesi gerekiyor ve köpeklere çip takılması gerekiyor. Daha çok bu terk durumları yaz sonlarında, yazlıkçılar gittiğinde oluyor. Çocuklarına hediye olarak aldıkları köpekleri dışarı bırakıyorlar. Onlar da yeni bir bölgede yaşama alışmaya çalışırken, yeni oldukları için kendilerini bir hiyerarşi içinde buluyorlar ve yaşamları zorlaşıyor" dedi.

Çeşme sokaklarında gördüğü köpekleri sahiplenen Gonca Ergüney de konuyla ilgili şunları söyledi:

"Bir heves uğruna, sanki bir halı, bir gardrop gibi binlerce TL para verilip alınan ve sonra da bir meta gibi sanki hiç duyguları yokmuş gibi sokağa terk edilen hayvanlar gerçek bir sorun. Vicdanlı olan hiçbir canlının, bu terk olayını yapamayacağına inanıyorum. Çocukluğumuzda kalan yemeklere ekmek doğrayıp, köpekler yesin diye kapıya bırakırdık. Şimdi bilerek direk çöpe atıyorlar ki köpekler kapılarına alışmasın diye. Bu çok üzücü bir durum."

İZMİR 'Çeşme'de her yıl 300-350 cins köpek sokağa terk ediliyor'

Çeşme Belediyesi, İzmir, Çeşme, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.08.2020 11:15 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İZMİR 'Çeşme'de her yıl 300-350 cins köpek sokağa terk ediliyor' - Son Dakika

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