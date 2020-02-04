İzmir çiğ köfteci rahmi usta'dan klarnetle müşterilerine müzik ziyafeti - Son Dakika
Son Dakika Güncel İzmir çiğ köfteci rahmi usta'dan klarnetle müşterilerine müzik ziyafeti - Son Dakika

İzmir çiğ köfteci rahmi usta'dan klarnetle müşterilerine müzik ziyafeti

6 saat önce

Çiğ köfteci Rahmi Usta'dan klarnetle müşterilerine müzik ziyafetiİZMİR'in Karabağlar ilçesinde, çiğ köfteci Rahmi Atay (52), iş yerine gelen müşterilerine klarnet çalıyor.

Çiğ köfteci Rahmi Usta'dan klarnetle müşterilerine müzik ziyafeti

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, çiğ köfteci Rahmi Atay (52), iş yerine gelen müşterilerine klarnet çalıyor. Ünlü klarnetçi Hüsnü Şenlendirici'nin, iş yerine müşteri olarak gelmesiyle klarnet çalmaya başlayan Atay, müşterilerini hem doyuruyor hem de eğlendiriyor.

Karabağlar'da yıllardır çiğ köftecilik yapan Rahmi Atay, klarnetçi Hüsnü Şenlendirici'nin, iş yerine müşteri olarak gelmesiyle klarnetle tanıştı. Şenlendirici'nin önerisiyle klarneti eline alan ve kendi kendine çalmayı öğrenen Atay, iş yerine gelen müşterilere müzik ziyafeti sunuyor. Yaklaşık 100 parça çalabilen Atay'ı dinlemeye İzmir'in birçok yerinden müşteri geliyor. Müşterilere hem klarnet çaldığını, hem de çiğ köfte sattığını anlatan Atay, "Hüsnü Şenlendirici'yi tanıdıktan sonra klarnet sevdam başladı ve büyüdü. Kendi dükkanımızı şereflendirdi. Ona çiğ köfte ikram ettik ve ağırladık. Klarnetimin akordunu da o yaptı. Çocukluktan beri de müziğe ilgim vardı. Buraya gelen müşterilerimize hem klarnet çalıyoruz hem de çiğ köfte satıyoruz. Çaldığımız parçalarla hem ağlatıyoruz, hem mutlu ediyoruz. Klarnete oldukça fazla çalıştım, çünkü büyük emek istiyor. Repertuvarımı sürekli geliştirmeye çalışıyorum. Müşterilerin çok hoşuna gidiyor. İzmir'in birçok farklı yerinden özellikle klarnet dinlemeye gelen müşterilerimiz var" dedi.

'HEDEFİM DAHA BÜYÜK KİTLELERE ÇALMAK'

Daha geniş kitlelere klarnet çalmayı hedeflediğini belirten Atay, "Hüsnü Şenlendirici'ye 'bu klarneti nasıl böyle derinden çalıyorsunuz?' diye sorduğumda, 'Allah için çalıyorum' demişti. Ben de aynı şekilde, ilk önce Allah, ondan sonra da kendim için çalıyorum. Hedefim, klarnetimi daha büyük kitlelere çalmak. İnsanlara klarneti sevdirmek ve onlara klarnetimle de hizmet etmek istiyorum. Şarkıları kulaktan çalıyorum, nota bilgim yok. Herhalde Allah vergisi olsa gerek dinlediğim bir şarkıyı repertuarıma dökebiliyorum" diye konuştu.

'KLARNETİ MAHALLEMİZE NEŞE VERDİ'

Çiğ köftenin işin bahanesi olduğunu daha çok klarneti dinlemek için Atay'ın iş yerine geldiğini söyleyen müşterilerinden Mustafa Şeran ise, "Rahmi ağabeyin uzun zamandır müşterisiyim. Çiğ köftesiyle başlayıp klarnetiyle hayran olduğumuz bir ağabeyimiz kendi. Aslında çiğ köfte bu işin bahanesi Rahmi ağabeyin klarnetini dinlemek gerçekten bizleri mest eden, geldiğimiz zaman stresimizi atmamızı sağlayan bir hobimiz oldu. Haftada 2- 3 gün gelip kendisini görürüz. Kendisi mahallemizin sevilen esnafı. Klarneti hepimize bir güzellik verdi, mahallemize neşe verdi. Çiğ köfte dediğim gibi bir bahane, bize her geldiğimizde çalıyor. Biz de kendini dinliyoruz. Başarılarının devamını diliyoruz. İnşallah daha fazla kitlelere ulaşır ve gerekli değeri görür" diye konuştu.

İzmir çiğ köfteci rahmi usta'dan klarnetle müşterilerine müzik ziyafeti

Hüsnü Şenlendirici, Karabağlar, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 10:00 Kaynak: DHA
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