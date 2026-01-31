İzmir'de 1001 Hatim Geleneği İcra Edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

İzmir'de 1001 Hatim Geleneği İcra Edildi

İzmir\'de 1001 Hatim Geleneği İcra Edildi
31.01.2026 16:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'de 500 yıllık 1001 Hatim geleneği kapsamında 10 bin 554 hatmi şerifin duası yapıldı.

İzmir'de yaklaşık 500 yıldır sürdürülen "1001 Hatim" geleneği kapsamında okunan 10 bin 554 hatmi şerifin duası için İzzet Erişen Camii'de program düzenlendi.

Erzurum'da İslam alimi Pir Ali Baba tarafından 1500'lü yıllarda başlatılan ve asırlardır sürdürülen "1001 Hatim" geleneği, bu yıl ilk kez İzmir'de de gerçekleştirildi. Yaklaşık 500 yıllık geçmişe sahip olan bu köklü gelenek kapsamında okunan hatm-i şeriflerin duası, öğle namazı öncesinde yapıldı.

Bir ayı aşkın süredir devam eden hatimlerin tamamlanmasının ardından, son dua için İzzet Erişen Camii'nde özel bir program düzenlendi. Gençten yaşlıya çok sayıda vatandaşın katıldığı programda, Bayraklı Müftülüğü Musiki Korosu ilahiler seslendirdi; ardından birçok değerli imam hatip tarafından Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi. Bayraklı İlçe Müftüsü Mehmet Ali Kuştaş da "1001 Hatim" geleneği kapsamında 10 bin 554 hatmi şerif okunduğunu ifade etti.

Öte yandan programa Diyanet İşler Başkan Yardımcısı Dr. Hafız Osman Şahin de katılım gösterdi.

Mehmet Ali Kuştaş: "10 bin 554 adet hatmi şerif okundu"

Yapılan bu programdan dolayı çok mutlu olduklarını ifade eden Bayraklı İlçe Müftüsü Mehmet Ali Kuştaş, "Asırlar evvel Erzurum'da Pir Ali Baba Hazretleri'nin manevi bir zırh olarak başlattığı 1001 hatim geleneğini İzmir'imizde hassaten Bayraklı'mızda ihya etmenin, yaşatmanın, başlatmanın mutluluğu içerisindeyiz.

Bayraklı'mızda geleneksel hale getirmeye gayret ettiğimiz geçmişi geleceğe taşımanın 1001 hatim ve daha fazlasını okumanın, Allah'ın kelamını hatmetmenin haklı mutluluğu içerisindeyiz. Kur'an-ı Kerim Rabbimizin bizlere en büyük ikramı, kainatın kalbi ve insanlığın yegane rehberidir.

Rabbimiz şöyle buyurur: 'Biz Kur'an'dan öyle bir şey indiriyoruz ki o müminler için bir şifa ve bir rahmettir. Aziz kardeşlerim, Ecdadımız bu geleneği başlatırken Kur'an-ı Kerim'in toplumları bela ve musibetlerden koruyan manevi bir zırh olduğuna inanmışlardır.'

Bizler de bugün aynı niyet aynı niyetle okunan her harfin, her hatmin ilçemizi ve aziz vatanımızı her türlü afet ve musibetten muhafaza edilmesi gayesiyle yola çıkmış bulunmaktayız. Memnuniyetle ifade etmem gerekir ki, Bayraklı'da tüm vatandaşlarımız bu programa beklediğimizin, düşündüğümüzün çok ötesinde rağbet etmişlerdir" dedi.

"Tam 10 bin 554 adet hatmi şerif indirilmiştir"

Bu yola 1001 hatmi şerif hedefi ile çıktıklarını vurgulayan Kuştaş, "Ancak Bayraklı halkının Kur'an sevdası bu mübarek sayıyı kat be kat artırmış, hamdolsun bugün itibariyle tam 10 bin 554 adet hatmi şerif indirilmiştir.

Bu muazzam rakam bayrağımızın Kur'an'a olan sadakatinin ve manevi susuzluğunun en güzel tezahürüdür. Din görevlilerimiz ve cemaatimiz bu hatimleri sadece camilerimizde değil, kendi evlerinde ve ailece de okuyarak hanelerini birer nur ocağına çevirmişlerdir.

1001 hatim geleneği ve bugün ulaştığımız bu 10 bin 554 sayısı bir toplum Kur'an etrafında kenetlenince nasıl sarsılmaz bir kale oluşturduğunun en somut nişanesidir" diyerek sözlerini noktaladı. - İZMİR

Kaynak: İHA

Kültür, İzmir, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel İzmir'de 1001 Hatim Geleneği İcra Edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran, Avrupa Birliği ülkelerinin ordularını ’terörist’ ilan edecek İran, Avrupa Birliği ülkelerinin ordularını 'terörist' ilan edecek
Cam silerken 3’üncü kattan düşen öğretmen yaşamını yitirdi Cam silerken 3’üncü kattan düşen öğretmen yaşamını yitirdi
Ünlü sosyal medya fenomeni Mika Raun gözaltına alındı Ünlü sosyal medya fenomeni Mika Raun gözaltına alındı
Fenerbahçe, Dominik Livakovic’i Dinamo Zagreb’e kiraladı Fenerbahçe, Dominik Livakovic'i Dinamo Zagreb'e kiraladı
Miras için aracına bomba koyan oğlunun tahliyesini istedi Miras için aracına bomba koyan oğlunun tahliyesini istedi
Londra ile Washington arasında Çin krizi: Trump’tan Starmer’a sert uyarı Londra ile Washington arasında Çin krizi: Trump'tan Starmer'a sert uyarı

16:44
Gözaltına alınan Hasan Can Kaya ve Reynmen’den ilk görüntü
Gözaltına alınan Hasan Can Kaya ve Reynmen'den ilk görüntü
16:33
Fenomen Mika Raun Can tutuklandı
Fenomen Mika Raun Can tutuklandı
15:58
Ne forma ne de bilet Minik taraftarın Saran’dan isteği yürek burktu
Ne forma ne de bilet! Minik taraftarın Saran'dan isteği yürek burktu
15:34
İran’da ABD askerlerinin defnedilmesi için beş bin mezar hazırlandı
İran'da ABD askerlerinin defnedilmesi için beş bin mezar hazırlandı
15:08
İran’ın güneyindeki Bender Abbas’ta patlama Suikast iddiası var
İran'ın güneyindeki Bender Abbas'ta patlama! Suikast iddiası var
14:57
Sert düşüş sonrası altın ve gümüşe yönelen ülke: Ne var ne yok topluyor
Sert düşüş sonrası altın ve gümüşe yönelen ülke: Ne var ne yok topluyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2026 17:31:52. #7.11#
SON DAKİKA: İzmir'de 1001 Hatim Geleneği İcra Edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.