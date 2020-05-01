İzmir'de 15 ton etil alkol, Edirne'de 5 bin maske ve siperlik ele geçirildi - Son Dakika

TİCARET Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerinin İzmir'de gerçekleştirdiği operasyonda 15 ton 117 litre etil alkol, Edirne Hamzabeyli Gümrük Kapısı'ndaki operasyonda ise 5 bin 230 tıbbi maske ve koruyucu siperlik ele geçirildi.

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri, ihbar üzerine, İzmir'de faaliyet gösteren firma tarafından tıbbi kullanım amaçlı etil alkollerin 5 litrelik bidonlara doldurulup, piyasaya sürüldüğünü tespit etti. Bunun üzerine Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, operasyon için harekete geçti. 2 adrese yapılan operasyonda, yasa dışı olarak üretilerek, piyasaya sürülmeye hazır hale getirilen ve piyasa değeri yaklaşık 1 milyon lira olan 15 bin 117 litre etil alkol ile bu ürünün ambalajlanmasında kullanılan 5 litrelik bidonlar ve sahte etiketler ele geçirildi.