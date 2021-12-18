İzmir'de 1750 litre sahte şarap ele geçirildi - Son Dakika

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, 1750 litre sahte şarap ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kavacık Mahallesi'nde B.H.Ö.'nün sahte şarap üretimi yaptığı bilgisi üzerine harekete geçti. Fiziki takip sonrası B.H.Ö.'ye ait eve baskın yapıldı. Baskında, plastik variller içinde 1750 litre sahte şarap ele geçirildi. Gözaltına alınan B.H.Ö. hakkında işlem başlatıldı. Soruşturma sürüyor.
Kaynak: DHA
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