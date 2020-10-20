İzmir'de 2 bin 500 yıllık amfora ele geçirildi - Son Dakika

İzmir'in Aliağa ilçesinde düzenlenen operasyonda 2 bin 500 yıllık amfora ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Amirliği (KOM) ekipleri, H.G'nin elindeki tarihi eseri internet üzerinden satmaya çalıştığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, teknik ve fiziki takibin ardından şüpheliyi, deposuna girdiği sırada yakaladı.

Depoda yapılan aramada tarihi eser olduğu değerlendirilen obje ele geçirildi.

İzmir Müze Müdürlüğüne teslim edilen eserin, yapılan incelemede 2 bin 500 yıllık amfora olduğu belirlendi.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.