İzmir'de 2 Firari Şahıs Yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3. Sayfa

İzmir'de 2 Firari Şahıs Yakalandı

İzmir\'de 2 Firari Şahıs Yakalandı
05.02.2026 16:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konak'ta aranan 2 suçlu, emniyet ekiplerince yakalanarak adli mercilere teslim edildi.

İzmir'in Konak ilçesinde emniyet ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda, çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari şahıs yakalanarak adli mercilere teslim edildi.

Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliğine bağlı ekipler, bugün aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirdi. Yapılan denetimler ve sorgulamalar neticesinde önemli sonuçlar elde edildi. Şüphe üzerine ekipler tarafından durdurulan ve kimlik sorgusu yapılan Ö.T. (32) isimli şahsın; 'Çocuğun Cinsel İstismarı' ve 'Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması' suçlarından hakkında 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi. Gözaltına alınan şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aynı gün yürütülen çalışmalar kapsamında yakalanan Ö.B. (29) isimli şahsın yapılan sorgusunda ise; 'Adet Gereği Açıkta Bırakılmış Eşya Hakkında Hırsızlık' suçundan 14 yıl 7 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı belirlendi. Şüpheli şahıs, ekiplerce yakalanarak gerekli işlemler için adli mercilere teslim edildi. - İZMİR

Kaynak: İHA

3. Sayfa, İzmir, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İzmir'de 2 Firari Şahıs Yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Araç kondu, 20 yıl sonra gerçek ortaya çıktı Araç kondu, 20 yıl sonra gerçek ortaya çıktı
Ölülerden çalıp sattıklarıyla krallar gibi yaşamış Rakam dudak uçuklatır Ölülerden çalıp sattıklarıyla krallar gibi yaşamış! Rakam dudak uçuklatır
Epstein bağlantısı Prens Andrew’i sarayından etti, çiftlik evine taşındı Epstein bağlantısı Prens Andrew'i sarayından etti, çiftlik evine taşındı
Youssef En-Nesyri Fenerbahçe’ye veda etti Youssef En-Nesyri Fenerbahçe'ye veda etti
Eyüpspor’dan Gençlerbirliği karşısında muhteşem geri dönüş Eyüpspor'dan Gençlerbirliği karşısında muhteşem geri dönüş
Yer altında vatandaşları ayaklandıran olay: Daha önce ışık görüyorduk... Yer altında vatandaşları ayaklandıran olay: Daha önce ışık görüyorduk...

16:56
Tarkan’la poz veren ismin kim olduğuna inanamayacaksınız
Tarkan'la poz veren ismin kim olduğuna inanamayacaksınız
16:27
Arda’yı makineye bağladılar, çıkan sonuca sağlık ekibi inanamadı
Arda'yı makineye bağladılar, çıkan sonuca sağlık ekibi inanamadı
16:20
Eski belediye başkanı Cafer Özenir, oğlu tarafından baltayla öldürüldü
Eski belediye başkanı Cafer Özenir, oğlu tarafından baltayla öldürüldü
15:34
Oyuncu Ufuk Özkan organ naklinden sonra gözünü açtı İşte ilk sözleri
Oyuncu Ufuk Özkan organ naklinden sonra gözünü açtı! İşte ilk sözleri
15:29
Vatandaşa et ve eşek eti yedirilen ilde ekipler teyakkuza geçti
Vatandaşa et ve eşek eti yedirilen ilde ekipler teyakkuza geçti
15:23
Hakkı Alp: Kahramanmaraş’ta bir Avrupa ülkesi büyüklüğünde ihya çalışması yapıldı
Hakkı Alp: Kahramanmaraş'ta bir Avrupa ülkesi büyüklüğünde ihya çalışması yapıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2026 17:01:22. #7.11#
SON DAKİKA: İzmir'de 2 Firari Şahıs Yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.