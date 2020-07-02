İzmir'de 3 bin 574 kök Hint keneviri ele geçirildi - Son Dakika

İzmir'in Tire, Beydağ ve Kiraz ilçelerinde toplamda 3 bin 574 kök Hint keneviri ele geçirildi.

İzmir İl Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu ve uyarıcı madde kaçakçılığı ile yasa dışı ekim olaylarıyla mücadele kapsamında yapılan çalışmalar sonucunda Kiraz, Tire ve Beydağ ilçelerinde yasa dışı Hint keneviri ekimi yapıldığı bilgisine ulaşıldı. İzmir İl Jandarma Komutanlığı Kiraz, Tire ve Beydağ İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonlarda, ormanlık arazide, bakımları yapılmış boyları 100 ile 250 santimetre arasında değişen toplamda 3 bin 574 kök Hint keneviri bitkisi ele geçirildi. Olayla ilgili olarak şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması çalışmalara devam ediliyor.

Öte yandan, Tire ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda H.G. G.Ç., M.U ve E.D isimli şahsıların ikametlerinde yapılan aramada 16 gr metanfetamin maddesi ve bir adet dijital hassas terazi ele geçirildi. Cumhuriyet savcısının talimatı doğrultusunda gözaltına alınan şüpheliler H.G. G.Ç., M.U ve E.D'nin adli işlemleri devam ediyor. - İZMİR