İzmir'de 3 polisin şehit olduğu saldırının iddianamesi kabul edildi

26.01.2026 16:28
İzmir'in Balçova ilçesinde geçen yıl polis merkezine düzenlenen, 1'i emniyet müdürü 3 polisin şehit olduğu, 2 kişinin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin hazırlanan iddianame kabul edildi.

İzmir'in Balçova ilçesinde geçen yıl polis merkezine düzenlenen, 1'i emniyet müdürü 3 polisin şehit olduğu, 2 kişinin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin hazırlanan iddianame kabul edildi. 7'si tutuklu 13 sanık hakkında 4'er kez ağırlaştırılmış müebbet ve 261'er yıla kadar hapis cezası istendi.

Balçova ilçesinde 8 Eylül 2025 sabahı gerçekleşen olayda, E.B. pompalı tüfekle polis merkezine ateş açtı. Saldırıda polis memurları Hasan Akın ve Ömer Amilağ ile silah sesleri üzerine bölgeye giden 1. Sınıf Emniyet Müdürü Polis Başmüfettişi Muhsin Aydemir şehit oldu. Çıkan çatışmada saldırgan bacaklarından vurularak etkisiz hale getirilirken, polis memuru Murat Dağlı ve bir vatandaş yaralandı.

Talimat terör örgütü DEAŞ'tan

İddianamede, saldırı tarihinde 16 yaşında olan tutuklu sanık E.B.'nin terör örgütü DEAŞ'a katıldığı, örgüt ideolojisini benimsediği ve silahlı eğitim aldığı bilgisine yer verildi. Şüphelinin, örgütün amaçları doğrultusunda saldırı talimatı aldığı belirtildi. Saldırıyı gerçekleştiren E.B.'nin yaşı nedeniyle ayrılan ve İzmir 1. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilen dosyası da birleştirilmesi talebiyle İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sevk edildi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Balçova Salih İşgören Polis Merkezi Amirliği'ne 8 Eylül 2025 tarihinde düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin soruşturmasını tamamladı. Hazırlanan 58 sayfalık iddianame, İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianamede, saldırıyı gerçekleştiren E.B. (17) ile babası N.B. ve annesi A.B.'nin de aralarında bulunduğu 7'si tutuklu 13 şüpheli yer aldı.

İstenen cezalar belli oldu

Kabul edilen iddianamede, 7'si tutuklu 13 sanık hakkında 'anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs', 'kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak öldürme' ve 'kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak öldürmeye teşebbüs' gibi suçlardan, 4'er kez ağırlaştırılmış müebbet ile 261'er yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Sanıkların yargılanmasına 9 Nisan tarihinde başlanacak. - İZMİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Balçova, İzmir, Terör, Suç, Son Dakika

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.