İzmir'de 3 polisin şehit olduğu saldırının sanıkları hakkındaki iddianame kabul edildi

26.01.2026 15:17
İzmir'in Balçova ilçesinde geçen yıl 3 polisin şehit olduğu, 1'i polis 2 kişinin yaralandığı polis merkezine yönelik silahlı saldırıya ilişkin 13 sanık hakkında hazırlanan iddianame, İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Balçova ilçesinde 8 Eylül 2025'te 1. sınıf emniyet müdürü polis başmüfettişi Muhsin Aydemir, polis memurları Hasan Akın ve Ömer Amilağ'ı şehit eden, polis memuru Murat Dağlı ile bir kişiyi yaralayan 17 yaşındaki terör örgütü DEAŞ üyesi E.B. ile babası N.B. ve annesi A.B'nin de aralarında bulunduğu 7'si tutuklu 13 sanık hakkında hazırlanan iddianame, İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

4'ER KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İLE 261'ER YILA KADAR HAPİS CEZASI TALEBİ

Saldırıyı gerçekleştiren E.B'nin ayrılan ve İzmir 1. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesine gönderilen dosyası da birleştirilmesi amacıyla İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. İddianamede, 7'si tutuklu 13 sanık hakkında 4'er kez ağırlaştırılmış müebbet ile 261'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istendi. Sanıklar 9 Nisan'da hakim karşısına çıkacak.

NE OLMUŞTU?

İzmir Balçova'da 8 Eylül 2025'te Salih İşgören Polis Merkezi'ne E.B. tarafından pompalı tüfekle düzenlenen saldırıda 1. sınıf emniyet müdürü polis başmüfettişi Muhsin Aydemir ve polis memuru Hasan Akın şehit olmuş, polis memurları Ömer Amilağ ve Murat Dağlı ile 1 kişi yaralanmıştı. Saldırgan E.B. de çıkan çatışmada yaralı olarak yakalanmıştı.

Ömer Amilağ, tedavi gördüğü hastanede 30 Eylül'de şehit olmuştu. Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 27 şüpheliden yaşları 18'den küçük olan 16'sı savcılıktaki ifade işlemleri sonrası serbest bırakılmıştı.

Saldırgan E.B. ile annesi A.B. ve babası N.B, "terör amaçlı kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürme", "silahlı terör örgütüne üye olma", "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" gibi çeşitli suçlardan tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilmiş, saldırgan E.B, babası N.B. ile M.A, K.N, C.T, F.S.A. ve M.E. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmış, saldırganın annesi A.B. ile T.Y, B.Y. ve F.Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Kentte 18 Kasım 2025'te düzenlenen operasyonda gözaltına alınan DAEŞ şüphelisi H.B. ve H.K. ise adli kontrol şartıyla salıverilmişti.

Örgütün amacına hizmet edecek şekilde terör saldırısı talimatı aldığı belirtilen tutuklu E.B. hakkında "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", "silahlı terör örgütüne üye olma", "terör amaçlı bıçak veya diğer aletleri izinsiz olarak satma, satın alma, taşıma veya bulundurma", 3 kez "terör amaçlı kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürme", 4 defa "terör amaçlı kasten öldürmeye teşebbüs", 2 kez "terör amaçlı kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmeye teşebbüs", "terör amaçlı korku, kaygı veya panik yaratabilecek tarzda silahla ateş etme", 4 defa "terör amaçlı mala zarar verme", "terör amaçlı kamu malına zarar verme", "terör amaçlı tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma veya el değiştirme" ve "terör amaçlı 6136 sayılı Kanun'a muhalefet" suçlarından, diğer 6'sı tutuklu 12 şüpheli hakkında da bu suçlara iştirak halinde azmettirme suçlarından iddianame düzenlenmişti.

Tüm şüpheliler hakkında 4'er kez ağırlaştırılmış müebbet ile 261'er yıla kadar hapis cezası talebiyle hazırlanan iddianamede, saldırıyı gerçekleştiren E.B'nin dosyası ayrılarak çocuk ağır ceza mahkemesine gönderilmiş, diğer şüpheliler için hazırlanan iddianame ise ağır ceza mahkemesine sunulmuştu.

Kaynak: AA

