Gelinlik giyip şarkı söyledi, tepki gelince kendini bakın nasıl savundu

Bir dönem Beşiktaş forması giyen İngiliz futbolcu Joe Worrall, gelinlik giyip şarkı söylediği görüntüler sonrası gelen tepkilere sert yanıt verdi.

GELİNLİKLE ŞARKI SÖYLEDİ, GÜNDEM OLDU

Arkadaş grubuyla eğlendiği anlarda gelinlik giyerek şarkı söyleyen Worrall'ın görüntüleri sosyal medyada kısa sürede yayıldı. Görüntüler bazı kullanıcılar tarafından eğlenceli bulunurken, bazıları ise futbolcuyu eleştirdi.

ELEŞTİRİLERE ATEŞ PÜSKÜRDÜ

Kendisine yöneltilen yorumlara sessiz kalmayan 29 yaşındaki savunma oyuncusu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sert ifadeler kullandı. Worrall, "Sizler hayatın tadını çıkarmayı bilmeyen, dünyanın en sıkıcı insanlarısınız. Bu eylemi neden yaptığımı size anlatmak için zamanımı boşa harcamayacağım" dedi.

BEŞİKTAŞ KARİYERİ KISA SÜRDÜ

Kariyerinin bir döneminde Beşiktaş forması da giyen Worrall, siyah-beyazlı ekipte 9 maçta görev aldı ve 1 gol kaydetti. Deneyimli futbolcu, Türkiye Kupası zaferi yaşayan kadroda da yer aldı.