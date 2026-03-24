Gelinlik giyip şarkı söyledi, tepki gelince kendini bakın nasıl savundu

24.03.2026 07:49
Bir dönem Beşiktaş forması giyen İngiliz futbolcu Joe Worrall, tepki çeken gelinlikli videoya yanıt verdi. Arkadaşlarıyla eğlendiği bir anda gelinlik giyip şarkı söyleyen Worrall'ın bu görüntüleri bazı kullanıcılar tarafından eleştirildi. Eleştirilere sessiz kalmayan futbolcu, yaptığı paylaşımda, 'Sizler hayatın tadını çıkarmayı bilmeyen, dünyanın en sıkıcı insanlarısınız' ifadelerini kullandı.

GELİNLİKLE ŞARKI SÖYLEDİ, GÜNDEM OLDU

Arkadaş grubuyla eğlendiği anlarda gelinlik giyerek şarkı söyleyen Worrall'ın görüntüleri sosyal medyada kısa sürede yayıldı. Görüntüler bazı kullanıcılar tarafından eğlenceli bulunurken, bazıları ise futbolcuyu eleştirdi.

ELEŞTİRİLERE ATEŞ PÜSKÜRDÜ

Kendisine yöneltilen yorumlara sessiz kalmayan 29 yaşındaki savunma oyuncusu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sert ifadeler kullandı. Worrall, "Sizler hayatın tadını çıkarmayı bilmeyen, dünyanın en sıkıcı insanlarısınız. Bu eylemi neden yaptığımı size anlatmak için zamanımı boşa harcamayacağım" dedi.

BEŞİKTAŞ KARİYERİ KISA SÜRDÜ

Kariyerinin bir döneminde Beşiktaş forması da giyen Worrall, siyah-beyazlı ekipte 9 maçta görev aldı ve 1 gol kaydetti. Deneyimli futbolcu, Türkiye Kupası zaferi yaşayan kadroda da yer aldı.

