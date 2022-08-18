İzmir'de 30 Ağustos Zafer Bayramı, Gündoğdu Meydanı'nda düzenlenecek programla kutlanacak.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde, valilik koordinesinde program hazırlandı.
30 Ağustos Salı günü saat 20.00'de başlayacak programda, İzmir Devlet Türk Dünyası Dans ve Müzik Topluluğunca "Son Söz Müzikali" sahnelenecek. Sanatçılar Fatih Erkoç ile Ahmet Baran konser verecek.
Son Dakika › Güncel › İzmir'de 30 Ağustos, Gündoğdu Meydanı'nda kutlanacak - Son Dakika