İzmir'de 30 Ağustos, Gündoğdu Meydanı'nda kutlanacak - Son Dakika
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İzmir'de 30 Ağustos, Gündoğdu Meydanı'nda kutlanacak

18.08.2022 18:20
İzmir'de 30 Ağustos, Gündoğdu Meydanı'nda kutlanacak

İzmir'de 30 Ağustos Zafer Bayramı, Gündoğdu Meydanı'nda düzenlenecek programla kutlanacak.

İzmir'de 30 Ağustos Zafer Bayramı, Gündoğdu Meydanı'nda düzenlenecek programla kutlanacak.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde, valilik koordinesinde program hazırlandı.

30 Ağustos Salı günü saat 20.00'de başlayacak programda, İzmir Devlet Türk Dünyası Dans ve Müzik Topluluğunca "Son Söz Müzikali" sahnelenecek. Sanatçılar Fatih Erkoç ile Ahmet Baran konser verecek.

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Kaynak: AA

Gündoğdu Meydanı, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de 30 Ağustos, Gündoğdu Meydanı'nda kutlanacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir'de 30 Ağustos, Gündoğdu Meydanı'nda kutlanacak - Son Dakika
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