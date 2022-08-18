Valilikten yapılan açıklamaya göre, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde, valilik koordinesinde program hazırlandı.

Kaynak: AA

Gündoğdu Meydanı, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İzmir'de 30 Ağustos, Gündoğdu Meydanı'nda kutlanacak - Son Dakika

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