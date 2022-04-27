İzmir'de 60. Yıl Anadolu Lisesi ev sahipliğinde matematik yarışması düzenlendi - Son Dakika

Güzelbahçe 60. Yıl Anadolu Lisesi ev sahipliğinde "Problem Challenge 60'22" adlı matematik yarışması düzenlendi.
Güzelbahçe Atatürk Kültür Merkezinde düzenlenen ve aparatlı matematik problemleri seti ile problem çözme becerisini ölçen yarışmaya farklı liselerden 30 öğrenci katıldı.
Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Işıkhan Uğurel'in danışmanlığında ve 60. Yıl Anadolu Lisesi öğretmenlerinden Arzu Güçoğlu'nun koordinatörlüğünde gerçekleştirilen yarışmayı, İzmir Amerikan Koleji öğrencileri kazandı.
Yarışmanın ardından 60. Yıl Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından klasik müzik dinletisi gerçekleştirildi.
Kaynak: AA
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