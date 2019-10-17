Son Dakika Haberleri: İzmir'de akaryakıt kaçakçılığı operasyonu 109 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi
Son Dakika Güncel İzmir'de akaryakıt kaçakçılığı operasyonu 109 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi

İzmir'de akaryakıt kaçakçılığı operasyonu 109 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi

10 dakika önce

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, 109 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi.

İzmir'de akaryakıt kaçakçılığı operasyonu 109 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi, System.String[]

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, 109 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Akaryakıt Kaçakçılığı Büro Amirliği ekipleri, Kemalpaşa ilçesi Çambel Mahallesi'ndeki bir iş yerinde akaryakıt yapımında kullanılan kaçak ürünlerin bulunduğu bilgisine ulaştı.

Ekiplerin iş yerinde yaptığı aramada, 6 ton solvent türevi ürün ve 103 ton bitkisel atık yağ olmak üzere 109 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi. Ayrıştırma işleminde kullanılan makineye de el konuldu.

İş yeri sahibi Eray A. hakkında işlem yapıldı.

Kemalpaşa, Polis, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 11:21 Kaynak: AA
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