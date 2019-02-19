İzmir'de Aralarında Fetö'nün Mahrem İmamları, Askerler ve Kamuya Sızan Kripto Örgüt Üyelerinin de...
1 saat önce
İzmir'de aralarında FETÖ'nün mahrem imamları, askerler ve kamuya sızan kripto örgüt üyelerinin de bulunduğu 176 kişi için gözaltı kararı verildi.
İzmir
'de aralarında FETÖ'nün mahrem imamları, askerler ve kamuya sızan kripto örgüt üyelerinin de bulunduğu 176 kişi için gözaltı kararı verildi.
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Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 10:31 Kaynak: AA
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