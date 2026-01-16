İzmir'de ATM Soygunu: 10 Tutuklama - Son Dakika
İzmir'de ATM Soygunu: 10 Tutuklama

16.01.2026 23:43
İzmir'de banka ATM'sine yapılan soygunda 10 kişi tutuklandı, milyonlarca lira ve silah ele geçirildi.

(İZMİR) - İzmir'in Karabağlar ilçesinde banka ATM'lerine para yükleme esnasında para taşıma aracını hedef alan silahlı ve maskeli organize suç örgütüne yönelik operasyonda 10 kişi tutuklandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda milyonlarca lira ile çok sayıda silah ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre olay, 12 Ocak'ta saat 23.15 sıralarında Karabağlar ilçesinde meydana geldi. Banka ATM'lerine para yükleme sırasında para taşıma aracını hedef alan maskeli ve silahlı üç şüpheli, güvenlik görevlilerini etkisiz hale getirerek plastik kelepçe ile bağladı. Şüpheliler, araçta bulunan paraları kendi kullandıkları araca aktardıktan sonra güvenlik görevlilerine ait cep telefonları ile tabancayı alarak olay yerinden kaçtı.

Olayın ardından İzmir Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Yürütülen fiziki ve teknik takip sonucunda organize suç örgütüyle bağlantılı olduğu belirlenen dokuz şüpheli ile bir suça sürüklenen çocuk yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 13 milyon 162 bin 780 lira, 10 bin 300 dolar, 6 bin 540 avro ve 100 sterlin ele geçirildi. Ayrıca güvenlik görevlilerine ait cep telefonları ve tabanca da bulundu. Ele geçirilen paraya rağmen 20 bin liranın eksik olduğu tespit edildi.

Aramalarda ayrıca beş adet tabanca, yedi adet tabanca şarjörü, 19 adet 9x19 milimetre fişek, 55 adet 7.65 milimetre fişek, bir adet 7.65 milimetre tabancaya ait namlu, 25 adet kartuş ve bir adet tüfek ele geçirildi.

Polis ekiplerinin yaptığı incelemede, liderliğini F.A.'nın yaptığı örgütün soygun eylemini yaklaşık bir ay öncesinden planladığı, olayda kullanılan araca başka araçlara ait plakaların bantlanarak takıldığı ve soygun sonrası çalınan paranın farklı bir araca aktarıldığı belirlendi.

Gözaltına alınan şüpheliler, bugün adliyeye sevk edildi. Şüpheliler F.A. (28), M.Ş. (30), C.M. (24), M.M. (27), M.O.Ç. (20), A.F.G. (27), M.A. (20), Ş.Ö. (45) ile suça sürüklenen çocuk M.E.A. (16), çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kaynak: ANKA

