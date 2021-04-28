Son dakika gündem: İzmir'de eğlence mekanına koronavirüs baskını 177 bin lira ceza - Son Dakika

Son dakika gündem: İzmir'de eğlence mekanına koronavirüs baskını 177 bin lira ceza

28.04.2021 00:30

Bir son dakika haberine göre İzmir'de eğlence mekanına koronavirüs baskını 177 bin lira cezaİZMİR'in Çiğli ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken eğlence mekanına polis tarafından baskın yapıldı.

İzmir'de eğlence mekanına koronavirüs baskını 177 bin lira ceza

İZMİR'in Çiğli ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken eğlence mekanına polis tarafından baskın yapıldı. Baskında, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden ve koronavirüs kurallarına uymayan 27 kişiye ve iş yerine toplam 177 bin 263 lira para cezası kesildi. Aynı eğlence mekanı daha önce de 3 Nisan'da baskın yapılmış ve 22 kişiye 69 bin 600 lira para cezası kesilmişti.

Çiğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, saat 22.00 sıralarında Yeni Mahalle Eski Havaalanı Caddesi'nde koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken eğlence mekanının açık olduğunu ve içeride müşterilerin bulunduğunu tespit etti. Mekana baskın yapan polis ekipleri hem sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden hem de sosyal mesafe kurallarına uymayan kişilere işlem yaptı. 27 kişiye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmek, sosyal mesafe kuralına uymamak ve maske takmamaktan 142 bin 263 lira para cezası kesildi. Ayrıca ekipler, iş yerine de kısıtlama saatlerinde faaliyet göstermekten 25 bin lira, ruhsata aykırı faaliyet göstermekten 10 bin lira olmak üzere toplam 35 bin lira para cezası kesti.

AYNI MEKANA BASKIN YAPILMIŞ

Öte yandan, polis ekiplerinin yaptığı kontrolde 3 Nisan'da aynı mekana ceza kesildiği ortaya çıktı. Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, aynı mekana baskın düzenlediği ve içeride bulunan 22 kişiye 69 bin 600 lira para cezası kesilmişti.

Son dakika gündem: İzmir'de eğlence mekanına koronavirüs baskını 177 bin lira ceza
Son dakika gündem: İzmir'de eğlence mekanına koronavirüs baskını 177 bin lira ceza
Son dakika gündem: İzmir'de eğlence mekanına koronavirüs baskını 177 bin lira ceza
Son dakika gündem: İzmir'de eğlence mekanına koronavirüs baskını 177 bin lira ceza
Son dakika gündem: İzmir'de eğlence mekanına koronavirüs baskını 177 bin lira ceza
Son dakika gündem: İzmir'de eğlence mekanına koronavirüs baskını 177 bin lira ceza
Son dakika gündem: İzmir'de eğlence mekanına koronavirüs baskını 177 bin lira ceza
Son dakika gündem: İzmir'de eğlence mekanına koronavirüs baskını 177 bin lira ceza
Son dakika gündem: İzmir'de eğlence mekanına koronavirüs baskını 177 bin lira ceza
Son dakika gündem: İzmir'de eğlence mekanına koronavirüs baskını 177 bin lira ceza
Son dakika gündem: İzmir'de eğlence mekanına koronavirüs baskını 177 bin lira ceza

Para Cezası, Hisarcık, Çiğli, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: İzmir'de eğlence mekanına koronavirüs baskını 177 bin lira ceza - Son Dakika


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