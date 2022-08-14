Baldızını ve oğlunu öldürüp, bacanağını ağır yaralayan şahıs ve oğlu tutuklandı - Son Dakika
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Baldızını ve oğlunu öldürüp, bacanağını ağır yaralayan şahıs ve oğlu tutuklandı

14.08.2022 15:19

İzmir'de baldızını ve oğlunu pompalı tüfekle vurarak öldürüp, bacanağını da bıçakla yaraladığı iddia edilen şahıs ve oğlu tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İzmir'de baldızını ve oğlunu pompalı tüfekle vurarak öldürüp, bacanağını da bıçakla yaraladığı iddia edilen şahıs ve oğlu tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, geçen cuma günü saat 22.00 sıralarında Gaziemir ilçesi Menderes Mahallesi 1151. Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet bulunan S.A.G. (69) ile bacanağı Remzi Vatansever (57) yan yana olan evlerinin arasına duvar ördü. Remzi Vatansever'in örülen duvardaki tuğlalardan birini çekmesi üzerine duvarın bir bölümü yıkıldı. Bunun üzerine iki bacanak arasında tartışma çıktı. Tartışmanın uzaması üzerine S.A.G., Remzi Vatansever'i bıçakla yaraladı. Vatansever kanlar içerisinde yere yığılırken, eşi Fikriye Vatansever (54) ve oğlu Şaban Vatansever (34) yardımına koştu. Bu sırada evine giden S.A.G., pompalı tüfeğini alıp tekrar olay yerine geldi. S.A.G., tüfeğini baldızı Fikriye Vatansever ve baldızının oğlu Şaban Vatansever'e doğrultup peş peşe ateşledi. Silah seslerini duyan komşuları durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Şaban Vatansever ile annesi Fikriye Vatansever'in hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralı olan Remzi Vatansever ise ambulansla Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Burada tedaviye alınan Vatansever'in durumunun ağır olduğu öğrenildi.

S.A.G., daha sonra tekrar evine geçip gelen polislere tüfeğini verip teslim oldu. Ekipler S.A.G'nin oğlu B.G.'yi (40) de gözaltına aldı. Yapılan otopsinin ardından Fikriye Vatansever ve oğlu Şaban Vatansever'in cenazeleri, dün Koşukavaklı Hacı Abdullah Camii'nde kılınan namazın ardından Görece Mezarlığı'nda defnedildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi. B.G.'nin savcılık ifadesinde suçlamaları kabul etmediği öğrenilirken, S.A.G.'nin ise Remzi Vatansever ile evin tapusunun paylaşımı konusunda bir süredir sorun yaşadıklarını, çıkan tartışma neticesinde olayı gerçekleştirdiğini söylediği ifade edildi. İşlemlerin ardından B.G. ve S.A.G. tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İZMİR

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Kaynak: İHA

Gaziemir, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Baldızını ve oğlunu öldürüp, bacanağını ağır yaralayan şahıs ve oğlu tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Baldızını ve oğlunu öldürüp, bacanağını ağır yaralayan şahıs ve oğlu tutuklandı - Son Dakika
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