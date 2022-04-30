İZMİR'DE BAYRAM ÖNCESİ HAVADAN TRAFİK DENETİMİ - Son Dakika
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İZMİR'DE BAYRAM ÖNCESİ HAVADAN TRAFİK DENETİMİ

30.04.2022 11:45

İZMİR'de Ramazan Bayramı öncesi alınan trafik tedbirleri kapsamında, polis helikopteriyle havadan denetim yapıldı.

İZMİR'de Ramazan Bayramı öncesi alınan trafik tedbirleri kapsamında, polis helikopteriyle havadan denetim yapıldı.Çeşitli ihlalleri tespit edilen 45 sürücüye toplam 20 bin 740 lira para cezası kesildi.

Adnan Menderes Havalimanı'ndan havalanan İzmir Emniyet Müdürlüğü Havacılık Şube Müdürlüğüne bağlı polis helikopteri, trafik denetimi gerçekleştirdi. Denetimlerde hız yapan, tehlikeli şerit değiştiren, makas atan, hatalı sollama yapan, takip mesafesini ihlal eden, hatalı park eden ve duraklama yapan araç sürücüleri tek tek tespit edildi. Kural ihlali yapan sürücüler, karayolunda denetim yapan ekiplere bildirildi. Çeşitli ihlalleri tespit edilen 45 sürücüye toplam 20 bin 740 lira para cezası kesildi.

Trafikten Sorumlu İzmir İl Emniyet Müdür Yardımcısı Şamil Özsagulu, "Bayram nedeniyle artan trafik yoğunluğunun, olası ölüm ve yaralanmalı kazaların en aza indirilmesi amacıyla il genelinde yoğun bir trafik denetimi yapmaktayız. İl genelinde 1000 personelimizle ihlallere yönelik çalışma yapıyoruz. Özellikle hız ihlalleri olmak üzere hatalı şerit değiştirme ve emniyet kemeri takmama gibi ihlallere karşı kontrollerinizi gerçekleştiriyoruz. Özellikle hız nedeniyle ortaya çıkabilecek ölümlü kazalara karşın belli noktaları tespit ettik. 24 esasına göre kontrollerimizi sürdürüyoruz. Tüm vatandaşlarımız ekiplerimizi görecek. Amacımız trafik kazalarının en az seviyede tutmak. Bunun yanında il genelinde trafik yoğunluğunu olması muhtemel mezarlıklar, cami çevreleri, alışveriş merkezleri gibi alanlarda trafik yoğunluğunu azaltıcı çalışmaları da ekiplerimiz gerçekleştirecek. İl genelinde ve şehirlerarası yollarda vatandaşlarımız yolculuklarını rahat bir şekilde yapabilmeleri için denetimlerimiz olacak. Bayram nedeniyle otobüs yolculuklarında da yoğunluk malum. Sivil ekiplerimiz otogarlarda denetimlerini gerçekleştirmeye devam edecek. Denetimlerimizi sadece karadan değil drone ve helikopter ile havadan da yapıyoruz" dedi.

İZMİR'DE BAYRAM ÖNCESİ HAVADAN TRAFİK DENETİMİ
İZMİR'DE BAYRAM ÖNCESİ HAVADAN TRAFİK DENETİMİ
İZMİR'DE BAYRAM ÖNCESİ HAVADAN TRAFİK DENETİMİ
İZMİR'DE BAYRAM ÖNCESİ HAVADAN TRAFİK DENETİMİ

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Ramazan Bayramı, Bayram, Polis, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İZMİR'DE BAYRAM ÖNCESİ HAVADAN TRAFİK DENETİMİ - Son Dakika


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