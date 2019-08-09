İzmir'de bayramda ulaşım ücretsiz

İzmir
'de, Kurban Bayramı
süresince toplu ulaşım araçları ücretsiz olacak.
İzmir Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, belediye, İzmirlilerin bayram ziyaretlerini kolaylaştırmak amacıyla bayram süresince toplu ulaşım hizmetlerini ücretsiz gerçekleştirecek.
ESHOT Genel Müdürlüğüne bağlı otobüsler, metro, tramvay ve banliyö sistemiyle körfez vapurları uygulama kapsamında ücretsiz yolcu taşırken, Baykuş seferleri bayramda da devam edecek.
Mezarlık ziyaretleri için tahsis edilen toplu taşıma araçları da bayram günleri ücretsiz sefer yapacak. Mezarlıklara çalışacak otobüslerin hareket saatleri ve kalkış noktaları ESHOT'un internet sitesinden (www.eshot.gov.tr) yayımlanacak.
İZDENİZ ise 10-14 Ağustos'ta Urla
, Güzelbahçe
ile Foça
, Mordoğan
hatlarında vapur seferleri düzenleyecek.