İZMİR' DE BELEDİYE OTOBÜSÜNDE KORKUTAN YANGIN ; 15 YOLCU TAHLİYE EDİLDİ - Son Dakika

İZMİR'de, belediye yolcu otobüsünün motor kısmında yangın çıktı. Yolcularının tahliye edildiği otobüsteki yangın söndürülürken, ölen ya da yaralanan olmadı.

Tınaztepe-Lozan seferini yapan, 470 hat numaralı, 35 AVS 891 plakalı, Gürkan Şenbaş yönetimindeki belediye yolcu otobüsünün motor bölümünde saat 15.30 sıralarında yangın başladı. Çankaya Semti Kent Müzesi durağından hareket ettiği sırada patlama sesiyle birlikte yangının başlamasıyla otobüsteki 15 yolcu tahliye edildi. Şoför Şenbaş, daha sonra araçta bulunan yangın söndürme tüpünü alarak yangını söndürdü. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri de, soğutma çalışması yaptı. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangınla ilgili polis soruşturma başlattı.