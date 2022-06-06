İzmir'de berberde çatışma: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
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İzmir'de berberde çatışma: 1 ölü, 1 yaralı

06.06.2022 13:36
İzmir'de berberde çatışma: 1 ölü, 1 yaralı

İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde, bir iş hanındaki berber dükkanına gelen kimliği belirsiz kişi, işletmeci Yener Edis'e tabancayla ateş açtı.

İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde, bir iş hanındaki berber dükkanına gelen kimliği belirsiz kişi, işletmeci Yener Edis'e tabancayla ateş açtı. Saldırgana silahla karşılık veren Edis, vurularak yaşamını yitirdi, seken kurşunun isabet ettiği hanın çaycısı da ayağından yaralandı.

Olay, saat 11.00 sıralarında Donanmacı Mahallesi Hilmi Ziya Apak Sokak'taki bir iş hanının giriş katında yer alan Yener Edis'in işlettiği berber dükkanında meydana geldi. Berber dükkanına gelen kimliği belirsiz bir kişi, Edis'e tabancayla ateş açtı. Edis de karşılık verdi. Mermilerin isabet ettiği Edis, kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli kaçtı. Kurşunların sekip geldiği iş hanının çaycısı Osman T. de ayağından yaralandı. Çevredeki esnafın İhbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerce yapılan müdahalede ağır yaralandığı belirlenen Edis, ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Edis, burada yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Osman T.'nin ise durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis, şüpheliyi yakalamak için soruşturma başlattı.


İzmir'de berberde çatışma: 1 ölü, 1 yaralı
İzmir'de berberde çatışma: 1 ölü, 1 yaralı
İzmir'de berberde çatışma: 1 ölü, 1 yaralı
İzmir'de berberde çatışma: 1 ölü, 1 yaralı
İzmir'de berberde çatışma: 1 ölü, 1 yaralı
YORUMLAR
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Kaynak: DHA

Karşıyaka, Edis, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de berberde çatışma: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: İzmir'de berberde çatışma: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
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