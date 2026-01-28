İzmir'de Beton Prefabrikasyon Sempozyumu Başladı - Son Dakika
İzmir'de Beton Prefabrikasyon Sempozyumu Başladı

28.01.2026 13:33
İzmir'de, deprem performansını ele alan 16. Beton Prefabrikasyon Sempozyumu başladı. Uzmanlar sunumlar yapıyor.

İzmir'de betonarme yapıların deprem performansının ele alındığı 16. Beton Prefabrikasyon Sempozyumu başladı.

Türkiye Prefabrik Birliği (TPB) ile Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) işbirliğinde DEÜ Sürekli Eğitim Merkezi'nde düzenlenen sempozyuma, yurt içinden ve dışından akademisyenler, inşaat mühendisleri ve firma yöneticileri katıldı.

Sempozyumda, betonarme yapıların depreme dayanıklılığı, sosyal konut üretiminde kullanılan teknikler, deprem performansları ve çeşitli konularda sunumlar yapıldı.

TPB Başkanı Şener Yaşar, gazetecilere, Türkiye'nin aktif fay hatları üzerinde yer alan bir ülke olduğuna dikkati çekti.

Depremin doğa olayı ancak yapı hasarının bir mühendislik problemi olduğunu ifade eden Yaşar, "Çözüm, doğru sistem seçimi, doğru mühendislik yaklaşımı, kontrollü üretim ve nitelikli uygulamadan geçmektedir. Tam da bu noktada beton prefabrikasyon sistemleri, klasik yapım yöntemlerine kıyasla bizlere önemli avantajlar sunmaktadır." dedi.

Yaşar, fabrika ortamında kontrollü ve standart üretimi yapılan beton prefabrikasyon sistemlerinin en önemli avantajının deprem performansının hesaplanabilir olduğunu belirtti.

Beton prefabrikasyon teknolojilerinin üretim kalitesi ve denetlenebilir süreçleri sayesinde deprem dayanımı yüksek çok katlı yapıların güvenilir biçimde hayata geçirilmesini mümkün kıldığına işaret eden Yaşar, şunları kaydetti:

"Japonya'dan Avrupa'ya uzanan tarihsel ve teknolojik prefabrikasyon deneyimlerinden çok katlı yapıların sismik davranışına, sandviç panellerden birleşim detaylarına, betonarme çekirdek sistemlerden deneysel çalışmalara kadar son derece güçlü ve nitelikli bir içerik görüyoruz. Bu tablo bize açıkça şunu göstermektedir: Prefabrikasyon artık yalnızca endüstriyel yapılarla sınırlı bir çözüm değildir, çok katlı konutlarda, sosyal konut projelerinde, kentsel dönüşüm uygulamalarında ve kamu yapılarında güvenle uygulanabilecek bir mühendislik olgunluğuna ulaşmıştır."

Sempozyum, yarın yapılacak oturumların ardından sona erecek.

Kaynak: AA

