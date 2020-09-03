İzmir'de 'Bisitaksi' faytonlara alternatif olacak - Son Dakika

İzmir'de 'Bisitaksi' faytonlara alternatif olacak

İzmir'de 'Bisitaksi' faytonlara alternatif olacakİZMİR'de, fosil yakıt kullanımına karşı hazırlanan ve yasaklanan faytonlara alternatif olması düşünülen 3 tekerlekli bisikletlerden oluşan 'Bisitaksi' projesi, alternatif yolculuk hizmeti sunacak.

İzmir'de 'Bisitaksi' faytonlara alternatif olacak

İZMİR'de, fosil yakıt kullanımına karşı hazırlanan ve yasaklanan faytonlara alternatif olması düşünülen 3 tekerlekli bisikletlerden oluşan 'Bisitaksi' projesi, alternatif yolculuk hizmeti sunacak.

Bisiklet kullanımı konusundaki farkındalığın artırılması adına faaliyet gösteren Bisikletliler Hizmet ve Dayanışma Kooperatifi (BİSİKOOP), Birleşmiş Milletler Küresel Çevre Fonu (GEF) Küçük Destek Programı (SGP) bünyesinde yürütülen 'Cities on Bike' projesi kapsamında, fosil yakıt kullanımını azaltmak adına yeni bir proje başlattı. Projeyle tasarlanan 3 tekerlekli bisiklet taksiler, yakın zamanda belirli güzergahlarda yola çıkacak. Önü elektrik destekli bisiklet, arkası ise faytona benzeyen 6 'bisitaksi', öncelikle Karşıyaka, Mavişehir ve Konak'ta hizmet verecek. Bir tur ücreti 30 TL olacak olan araçlar, kaldırılan faytonlara alternatif oluşturacak. Özellikle deniz kenarında keyifli, ferah ve çevreci bir gezinti sunacak olan 'bisitaksiler', test sürüşlerinde şimdiden İzmirliler tarafından ilgi gördü. Özellikle gençlerin ilgisini çeken proje, çevreye de herhangi bir zarar vermiyor.

'İZMİRLİLER EĞLENCELİ VE RAHAT BULUYOR'

BİSİKOOP Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çelikörs, dünya çapında örnek olarak gösterilen 3 projeden birisi olduklarını söyleyerek, "Amacımız fosil yakıt tüketimini azaltmak ve bunu farklı ulaşım araçlarıyla göstermek. Aynı zamanda, 'Bisikargo' önerimiz de var. Şu an test sürüşlerimiz yapılıyor. Vatandaşları taşıyoruz, onların izlenimlerini alıyoruz. İzmirliler eğlenceli ve rahat buluyor. Araçların kliması mı, bisiklet taksinin ferahlığı mı diye sorduğumuzda bunu tercih ediyorlar. Test sürüşleri bittikten sonra ve altyapısı tamamlandıktan sonra sayı olarak da artırıp, İzmir'in çeşitli noktalarında hizmete açacağız. Karşıyaka İskele ve Bostanlı Balıkçı Barınağı arasında bir rota olacak. Kordon'da bir rota olacak. Mavişehir İZBAN ve tramvay arasındaki 2 metrelik kopuk bölgede bir ring düşünüyoruz" diye konuştu.

'FİYATLANDIRMADA FAYTONU BAZ ALDIK'

Faytonlara alternatif olacağını anlatan Çelikörs, "Karşıyaka İskele'de ve Kordon'da faytonlar vardı. Faytona alternatif olacak. Ehliyeti olan arkadaşlar bisitaksileri sürecek. Sosyal fayda sağlamak adına üniversite öğrencilerine bu görevi vermek istiyoruz. Fiyatlandırma konusunda da bir yıl önce faytonların bıraktığı noktayı biz baz aldık. Onlarda 30 TL imiş, bisitaksilerin de seferi 30 TL olacak" dedi.

'FAYTONDAN DAHA KONFORLU'

Deneme sürüşüne katılan Nilsu Sevil (15), "Hayvanlara zarar geleceğine böylesi daha iyi olmuş. Bindiğimde çok eğlenceli ve daha rahat geldi. Faytondan daha konforlu. Kapalı bir ortamda seyahat etmekten daha güzel. Daha iyi hava alabiliyoruz" diye konuştu. Sevgi Şen (15) ise, "Bence açık olması çok güzel. Daha güzel manzaralar görülüyor. Daha kullanışlı. Umarım seferler hemen başlar. Arkadaşlarımla binip gezmek isterim. Yaşamla iç içe hissediyorsunuz" diye konuştu.

İzmir'de 'Bisitaksi' faytonlara alternatif olacak

Karşıyaka, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2020 10:30 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İzmir'de 'Bisitaksi' faytonlara alternatif olacak - Son Dakika

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