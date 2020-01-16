İzmir'de çıkan yangında 11 yaşındaki çocuk öldü - Son Dakika
Son Dakika Güncel İzmir'de çıkan yangında 11 yaşındaki çocuk öldü - Son Dakika

İzmir'de çıkan yangında 11 yaşındaki çocuk öldü

1 saat önce

İzmir'in Aliağa ilçesindeki bir evde çıkan yangında, çöken çatının enkazı altında kalan bir çocuk hayatını kaybetti.

İzmir'de çıkan yangında 11 yaşındaki çocuk öldü, System.String[]

İzmir'in Aliağa ilçesindeki bir evde çıkan yangında, çöken çatının enkazı altında kalan bir çocuk hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Kapıkaya Mahallesi Küme Evleri mevkisinde 2 katlı bir evde henüz belirlenmeyen sebepten dolayı yangın çıktı. Yangında, evin 2. katında bulunan 5. sınıf öğrencisi Merve Kedik (11), alevlerin arasında kaldı.

Çevredekilerin durumu haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ekiplerin çalışması sırasında yanan ahşap çatının çökmesi üzerine Kedik, enkaz altında kaldı. Yangının kontrol altına alınmasından sonra eve giren ekipler enkaz altında Kedik'in cansız bedenine ulaştı.

Kedik'in cenazesi savcının incelemesinin ardından Aliağa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Aliağa, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 02:00 Kaynak: AA
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