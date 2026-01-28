İzmir'de Çocuk Futbol Turnuvası Başladı - Son Dakika
İzmir'de Çocuk Futbol Turnuvası Başladı

28.01.2026 11:31
TFF'nin düzenlediği 9-10 yaş grubu futbol turnuvası, 26-31 Ocak'ta İzmir'de sürüyor.

TÜRKİYE Futbol Federasyonu (TFF) tarafından düzenlenen 9-10 yaş grubu çocuk futbol turnuvası, 26 Ocak Pazartesi günü İzmir Atatürk Stadı Yan Sahaları'nda başladı. Ara tatil döneminde gerçekleştirilen organizasyon, 31 Ocak Cuma gününe kadar devam edecek. 40'tan fazla takımın katılım sağladığı turnuva, ikinci gününde etkili olan yoğun yağışa rağmen büyük ilgi gördü.

Ailelerin ve genç sporcuların organizasyona gösterdiği yoğun katılım, bu tür etkinliklerin ara tatildeki çocuklar için ne kadar önemli olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Müsabakalarını tamamlayan oyunculara, Vekaleten TFF Bölge Temsilcisi Kübra Özkan ve görevli ekip tarafından sertifikaları takdim edildi. Turnuva kapsamında her gün tek sahada toplam 16 müsabaka oynanırken, organizasyon cuma günü yapılacak karşılaşmalarla sona erecek.

Kaynak: DHA

