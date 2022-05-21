İzmir'de çürümeye yüz tutmuş 3 bin 660 kilo at eti ele geçirildi - Son Dakika
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İzmir'de çürümeye yüz tutmuş 3 bin 660 kilo at eti ele geçirildi

21.05.2022 14:37

İzmir'de çürümeye yüz tutmuş 3 bin 660 kilo at eti ele geçirildi İzmir'in Bornova ilçesinde, iki kamyonet içerisinde çürümeye yüz tutmuş 3 bin 660 kilo at eti ele geçirildi.

İzmir'de çürümeye yüz tutmuş 3 bin 660 kilo at eti ele geçirildi

İZMİR - İzmir'in Bornova ilçesinde, iki kamyonet içerisinde çürümeye yüz tutmuş 3 bin 660 kilo at eti ele geçirildi. Etlerin yaşlı-hasta atlara ait olduğu, Aydın'da kesilip İzmir'e getirildiği belirlendi.

Polis ekipleri, ilçeye bağlı Çamdibi semtinde kıyafetlerinde kan izleri olduğu için şüphelendikleri F.S., M.S. ve A.Ö.'yü durdurdu. Şüphelilerin kullandığı kamyonetlerde arama yapan ekipler, kamyonetlerin kasasında çürümek üzere olduğu belirlenen etleri gördü. Bornova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile müşterek yapılan operasyonda etlerin yaşlı ve hasta atlara ait olduğu, Aydın'da kesilip İzmir'e getirildiği tespit edildi.

Parçalanmış ve poşetlere konulmuş halde ele geçirilen 3 bin 660 kilo at etine el konulurken, gözaltına alınan 3 şüpheliye 4 bin 32'şer lira para cezası kesildi.

Öte yandan, çürümüş at etleri, zabıta ekipleri tarafından toprağa gömülerek imha edildi.

İzmir'de çürümeye yüz tutmuş 3 bin 660 kilo at eti ele geçirildi
İzmir'de çürümeye yüz tutmuş 3 bin 660 kilo at eti ele geçirildi
İzmir'de çürümeye yüz tutmuş 3 bin 660 kilo at eti ele geçirildi
İzmir'de çürümeye yüz tutmuş 3 bin 660 kilo at eti ele geçirildi

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Kaynak: İHA

Kamyonet, Zabıta, Aydın, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İzmir'de çürümeye yüz tutmuş 3 bin 660 kilo at eti ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: İzmir'de çürümeye yüz tutmuş 3 bin 660 kilo at eti ele geçirildi - Son Dakika
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